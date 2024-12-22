Boluspor, Kocaelispor'a Yenildi - Son Dakika
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Boluspor, Kocaelispor'a Yenildi

Boluspor, Kocaelispor\'a Yenildi

Boluspor teknik direktörü Ufuk Kahraman, takımının iyi futbol oynadığını ancak sonuç alamadıklarını belirtti.

22.12.2024 20:46
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'a 3-1 yenilen Boluspor'da teknik direktör Ufuk Kahraman, "Üç maçtır çok iyi futbol var ama sonuç yok." dedi.

Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarında kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Kocaelispor'un büyük bütçeyle kurulmuş bir takım olduğuna dikkati çeken Kahraman, "Kaliteli oyunculara sahip bir Kocaeli takımıyla oynadık. Yani baktığınızda, liderliğe oynayan bir Kocaeli takımına karşı mücadele ettik." diye konuştu.

Kahraman, takımının 70-80 dakika çok iyi futbol oynadığını aktararak, "Ama tabii ki taraftarın da bir tepkisi var, sonuç bekliyorlar. Üç maçtır çok iyi futbol var ama sonuç yok. Taraftarlar tepkilerini kendilerince gösterebilirler, belki haklılar ancak bir yandan da güçlü bir oyun var. Hangi açıdan baktığınız önemli." ifadelerini kullandı.

"Ben takımın oyunundan ve mücadelesinden memnunum." diyen Kahraman, "Son 15 dakikada hakemin kararlarına bakarsak, ne kadar haklı olduğu tartışılır. Verilen kırmızı kart ve oyundaki diğer kararlar, çoğunlukla Kocaeli takımına yönelikti. Genel olarak hakemin deplasman gibi bir ayrım yapmadığını düşünüyordum ama bugün böyle kararlar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman, hakem hakkında konuşmanın kendisine yakışmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu konuda konuşmayacağım diye kendime söz vermiştim ancak maalesef geçen hafta da yaşadıklarım sebebiyle konuşmak zorundayım. Son dakika oyuncu değişikliği yapıyorum. Hakeme, "Bekle, değiştireceğim." diyorum ama duran topu kullandırıyor rakibe. Daha oyuncu yerine geçmeden oyun başlıyor ve oradan gol yiyoruz. İnanılır gibi değil. Sonuç olarak mağlubuz. Ama baktığınızda, net 5-6 pozisyonumuz var. Kocaelispor ise sadece yandan gelen ortalarla pozisyon bulmaya çalıştı. Kaliteli ayaklarıyla geldiklerinde ise golü buldular. Ama bu nereye kadar sürecek? Ben Bolu arması için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum, vicdanım çok rahat."

Kocaelispor cephesi

Kocaelispor Teknik Sorumlusu Aydın Günaydın, soğuk bir havada maç oynadıklarını anlatarak, "Biraz olsun ısıtabildiysek ne mutlu bize. Ülke gerçeği şu ki zor durumlarda takımların altyapısında çalışan bizler bu göreve geliyoruz. O kadar ağır sorumluluklarımız var ki anlatamam." dedi.

Boluspor'u tebrik eden Günaydın, "Çok keyifli bir oyun oldu. Büyük bir zevkle izledik. İki takım da geçiş oyunlarında çok etkiliydi ve seyircilere büyük bir seyir keyfi sundu." diye konuştu.

Günaydın, saha dışında çok stresli ve gergin kaldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Şampiyonluğa oynayan bir takımın başındayız, kolay değil. Bir şehri temsil ediyoruz, bu da kolay değil. Ülkemizde bu süreçler maalesef ağır yükler bırakıyor ancak bu akşam oyuncularımızın performansından gerçekten çok memnunum. Daha dün bu göreve başladık. Bir gün içinde çok büyük bir değişim yaratmak mümkün değil ama oyuncularla konuştuk ve onları motive ettik. Bugün sahada büyük bir karakter gösterdiler."

Yere düştüklerini ancak vazgeçmediklerini kaydeden Günaydın, "Pes etmedik, mücadele ettik, çalıştık. Gol ve golleri bulduk. Bu akşam aldığımız sonuçtan dolayı çok mutluyum. Mutluluğum bir hafta boyunca sürecek kadar büyük. Son maçımızdı, bunu da tamamladık. Şimdi tekrar kendi görevimize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Boluspor, Kocaelispor'a Yenildi - Son Dakika

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