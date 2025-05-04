Boluspor, Malatyaspor'u 10-1 Yendi - Son Dakika
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Spor

Boluspor, Malatyaspor'u 10-1 Yendi

Boluspor, Malatyaspor\'u 10-1 Yendi

Boluspor'un teknik direktörü Koşukavak, topun oyunda kaldığı sürenin 35 dakika olduğunu belirtti.

04.05.2025 20:22
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Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Kocaeli'de konuk ettiği Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 10-1 yenen Geosis Boluspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, topun oyunda kaldığı sürenin çok az olduğunu söyledi.

Koşukavak, ekibinin saha kenarında topun oyunda olduğu zamanları not aldığını kaydederek, "Bu oyun teoride 90 dakika gözüküyor ama sanırım 35 dakika falan oynadık. Ülke futbolu adına üzülüyorum. Anlayabiliyorum Malatyaspor'u. İlk yarı özellikle, çok da iyi mücadele ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Play-off'a kalabilmek için gol averajına ihtiyaçları olduğunu aktaran Koşukavak, geçen hafta rakiplerinin attığı gollere karşılık kendilerinin de gol atmaları gerektiğini belirtti.

Koşukavak, sporcularının hakkının verilmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"35 dakikalık oyunda 10 gol atan oyuncularımızın da hakkını verelim. Herhalde topun oyunda kaldığı süre anlamında, bu sezonun zirvesidir. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 35 dakikada 10 gol attıkları ve inanarak mücadele ettikleri için."

Yeni Malatyaspor cephesi

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise ligde haftalar öncesinde küme düşmelerinin belli olduğunu aktararak, geçen hafta oynadıkları Iğdır FK maçındaki skorun kendileri açısından güzel bir skor olmadığını ifade etti.

Uçkun, sahadaki sporcularının genç olduğunu hatırlatarak, "Tribünde sıkıntılar, kenarda sıkıntılar oldu. Yeni Malatyaspor ve Malatya camiasının büyük bir camia olduğunu herkes bilsin." dedi.

Iğdır'a maç verdikleri imasında bulunanların olduğunu kaydeden Uçkun, "Biz Iğdır'a maç verdik 9-0 yenildiysek, bugün de Bolu'ya maç verip 10-1 mi yenildik? Bunlar 17-18 yaşındaki çocukların yanında söylenecek şeyler mi? Madem siz play-off'a oynuyorsunuz, şampiyonluğa oynuyorsunuz, kendi aranızdaki müsabakalarda bunları halledin. Bize geldiğiniz zaman gücünüzün yettiği kadar atmayı biliyorsunuz. Buradan söylüyorum. Yeni Malatyaspor takımı kimsenin masasının mezesi olacak takım değildir. Bunu herkes bilsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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