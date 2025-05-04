Boluspor, Malatyaspor'u 10-1 Yenerek Farka Gidiyor - Son Dakika
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Boluspor, Malatyaspor'u 10-1 Yenerek Farka Gidiyor

Boluspor, Malatyaspor\'u 10-1 Yenerek Farka Gidiyor

Geosis Boluspor, Trendyol 1. Lig'de Kocaeli'de oynanan maçta Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 10-1 mağlup etti.

04.05.2025 19:02
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Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mahmut Gülle, Ferhat Çalar

Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, İshak Karaoğul, Oulare, Mukairu (Dk. 82 Aleksic), Enes Alıç, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 66 Hüsamettin Yener), Jefferson (Dk. 82 Sıraçhan Nas), Lico (Dk. 66 Balbudia), Hasani (Dk. 88 Eren Erdoğan), Babacar, Iskandarlı

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Emircan Bayrakdar, Muhammed Göktürk Gök, Alperen Arslan, Muhammet Emir Ulusoy, Talha Garip (Dk. 31 Ömer Çağrı Ataş), Kerem Altunışık, Murat Şamil Güler (Dk. 58 Halil İbrahim Atcı), Metehan Ünal (Dk. 66 Osman Katipoğlu), Umut Taniş, Enes Savucu

Goller: Dk. 11 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 19 Jefferson, Dk. 28 Oulare, Dk. 60 ve 90 Babacar, Dk. 76 Hasani (penaltıdan), Dk. 78 Mukairu, Dk. 85 Iskandarlı, Dk. 90+8 Sıraçhan Nas, Dk. 90+9 Hüsamettin Yener (Geosis Boluspor), Dk. 45+4 Enes Savucu (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 52 Muhammed Göktürk Gök (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 İshak Karaoğul, Dk. 90+10 Iskandarlı, Dk. 90+10 Eren Erdoğan (Geosis Boluspor), Dk. 39 Kerem Altunışık, Dk. 85 Çınar Yıldızlı, Dk. 90+10 Emircan Bayrakdar, Dk. 90+10 Osman Katipoğlu (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Geosis Boluspor, Kocaeli'de oynanan maçta Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 10-1 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Boluspor, Malatyaspor'u 10-1 Yenerek Farka Gidiyor - Son Dakika

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