Boluspor, Manisa FK'ya 2-1 Yenildi - Son Dakika
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Boluspor, Manisa FK'ya 2-1 Yenildi

Boluspor, Manisa FK\'ya 2-1 Yenildi
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Trendyol 1. Lig açılışında Boluspor, Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu. Goller Furkan, Anziani ve Lindseth'ten.

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasının açılış maçında Boluspor, sahasında Manisa FK'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Boluspor'da Bertu'nun derinlemesine attığı pasla topla buluşan Furkan Emin Kaçmaz, merkezden kaleye doğru ilerledi. Kalesinden çıkan Vedat Karakuş'la karşı karşıya kalan Furkan Emin Kaçmaz, ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0

33. dakikada Manisa FK'da ceza sahasının solundan içeri giren Ada İbik, Tolunay Artuç ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

35. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Anziani, topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 1-1

45+4. dakikada sol kanattan Anziani'nin yaptığı ortada, Sylla'nın topuk pasıyla penaltı noktasının solunda topla buluşan Lindseth, yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 1-2

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Alpaslan Şen, Emre Doğu, Onur Gülter, Emrullah Baydar

Boluspor: Tafas, Abdulsamet Kırım, Argüello, Yunuszade (Ali Çırak dk. 58), Gökhan Akkan, Can Arda Yılmaz, Tolunay Artuç, Furkan Emin Kaçmaz (Erdem Can Polat dk. 58, Burak Topçu dk. 67), Alptekin Çaylı (Cuesta dk. 83), Bertu Alican Özyürek (Bartu Göçmen dk. 83), Gonzalez

Yedekler: Temel Çakmak, Deniz Yıldız, Muhammet Özkan, Kaan Alp Dizbay, Aderinola

Teknik Sorumlu: Yiğit Yılmazer

Manisa FK: Vedat Karakuş, Herelle, Atakan Çankaya, Ada İbik, Lindseth (Benrahou dk. 79), Kadir Kaan Yurdakul, Anziani, Toure, Yusuf Talum (Osman Kahraman dk. 75), Sylla (Lemina dk. 92+2), Vargas

Yedekler: Yunus Emre Köse, Fırat İnal, Kerem Arık, Egemen Yaylı, Emre Akboğa, Yunus Emre Dursun, Ahmet Şen

Teknik Direktör: Ahmet Pektaş

Goller: Furkan Emin Kaçmaz (dk. 7) (Boluspor), Anziani (dk. 35), Lindseth (dk. 45+4) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Juan Argüello, Abdulsamet Kırım (Boluspor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Boluspor, Manisa FK'ya 2-1 Yenildi - Son Dakika

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