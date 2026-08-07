Boluspor, Manisa FK'ya 2-1 Yenildi
1. Lig açılış maçında Boluspor, Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu. İlk yarıda goller Anziani ve Lindseth'ten geldi.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Emre Doğu, Onur Gülter
BOLUSPOR: Tafas, Arguello, Elvin (Dk. 58 Ali), Gökhan, Abdulsamet, Can Arda, Bertu (Dk. 83 Bartu), Tolunay, Furkan (Dk. 58 Erdem) (Dk. 66 Burak), Alptekin Çaylı(Dk. 83 Cuesta), Gonzalez
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Vedat, Kadir, Herelle, Atakan, Ada, Toure, Anziani, Lindseth (Dk. 80 Benrahou), Yusuf (Dk. 75 Osman), Vargas, Sylla (Dk. 90 Lemina)
GOLLER: Dk. 7 Furkan (Boluspor), Dk. 35 Anziani (Penaltı), Dk. 45+4 Lindseth (Manisa Futbol Kulübü)
SARI KARTLAR: Arguello, Abdulsamet (Boluspor)
1'inci Lig'de yeni sezonun açılış maçında Boluspor, sahasında Manisa Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu.
7'nci dakikada Rivas'ın orta sahadan verdiği pasla topla buluşan Furkan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-0.
35'inci dakikada Ada'ya ceza sahası içinde yapılan faulün ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Anziani, penaltıyı gole çevirerek skora denge getirdi: 1-1.
45+4'üncü dakikada Sylla'nın kale önünde topla buluşturduğu Lindseth'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Manisa FK'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
58'inci dakikada Sylla'nın ceza sahası dışından başlayıp kaleciyi de geçerek attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Aynı dakikada oyuna giren Erdem, karşılaşmanın 66'ncı dakikasında sakatlandı. Tedavisi için sahaya ambulans çağrılan oyuncu hastaneye kaldırıldı. Karşılaşma, Manisa FK'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
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