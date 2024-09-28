Boluspor, Manisa FK'yi 2-0 Yendi - Son Dakika
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Boluspor, Manisa FK'yi 2-0 Yendi

Boluspor, Manisa FK\'yi 2-0 Yendi

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Manisa FK'yi 2-0 mağlup etti.

28.09.2024 21:20
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Berk Yıldız'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Eren'in şutunda top kaleci Alperen'de kaldı.

64. dakikada defansın arkasına sarkan Paul Mukairu, ceza sahasına kadar sürdüğü top sonrası pasını Jefferson'a aktardı. Jefferson'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

81. dakikada orta sahadan topu süren Eren Aydın ceza sahası içerisine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Eren Aydın'ın şutunu kaleci kornere çeldi.

90+5. dakikada kaleci hatası sonrasında topu kazanan Daniel Avramovski, kaleciyi çalımlayarak topu filelere gönderdi. 2-0

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Mehmet Şengül

Boluspor: Çağlar Akbaba, Berk Yıldız, Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Ali Ülgen dk.88), Fethi Özer, Oğuz Güçtekin, Jefferson (Daniel Avramovski dk. 75), Mukairu (Vusal İsgandarli dk. 90), Estrela (İshak Karaoğul dk. 88), Eren Aydın (Anıl Koç dk. 88)

Yedekler: Camara, Işık Kaan Arslan, Enes Alıç, Kubilay Anteplioğlu, Hüsamettin Yener,

Teknik Direktör: Ufuk Kahraman

Manisa FK: Alperen Uysal, Gameli, Moryke Fofana (Muhammed Kirpit dk. 80), Kaan Kanak, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Efe Taylan Altunkara (Diallo dk. 61), Oğuz Gürbulak (Kazım Can Kahya dk. 80), Daniel Ramirez, Kadir Kaan Yurdakul (Kerem Arık dk. 65), Bede Osuji (Wriedt dk. 61)

Yedekler: Yusuf Talum, Umut Erdem, Eren Karataş, Ensar Akgün, Hodzic

Teknik Direktör: Çağatay Çavuş

Goller: Jefferson (dk. 64), Avramovski (dk. 90+5) (Boluspor)

Sarı kartlar: Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK), Oğuz Kaan Güçtekin, Çağlar Akbaba (Boluspor) - BOLU

Kaynak: İHA

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