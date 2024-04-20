Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: 'Boluspor'u play-off'a bırakırız diye umut ediyorum' - Son Dakika
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Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: 'Boluspor'u play-off'a bırakırız diye umut ediyorum'

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: \'Boluspor\'u play-off\'a bırakırız diye umut ediyorum\'

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, takımın play-off'a yükselme umudunu koruduğunu belirtti.

20.04.2024 22:01  Güncelleme: 22:05
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Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 0-0 berabere kaldıkları Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Herkesin düşme potasında olacağını düşündüğü Boluspor, bugün 47 puanda. İnşallah içerideki Altay maçını kazanıp sonraki 2 maçta ne gerekiyorsa onu yapıp Boluspor'u play-off'a bırakırız diye umut ediyorum" dedi.

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı. Puanını 47'ye yükselten kırmızı-beyazlılar, yükselme play-off hattında mücadele etmek için iddiasını sürdürdü. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Sadece maç önünde baktığınız zaman, rakibiniz iddiasız ve ligi bitirmiş gibi gözükse de bu ligin çok üzerinde oyunculara sahip. O yüzden yetenekli oyuncular bizi maç öncesi çok tedirgin ettiler. Kaleye yaklaştıklarında skor yapma becerileri çok yüksek. İddiasız olmaları bizim için avantajdı ama yine de oynadılar, zaten bu çok doğal. Daha çok derinde bekledik. Topun rakipte olduğu anları iyi olmamız gerektiğini biliyorduk ve 1 hafta buna yoğun mesai harcadık. İyi bir savunma duruşu sergiledik. Oyunun ilk yarısında birkaç geçiş hücumu yakaladık ama biraz da zeminin su tutmuş olması kontratak futbolunu etkiledi. Sonucunda 1 puan aldık. Eyüpspor'u ve Arda Hoca'yı Süper Lig'e çıkmalarından dolayı tebrik ederim. İnşallah Süper Lig'e de bir renk getirirler" şeklinde konuştu.

Maçtan önce Eyüpspor'un geçen maçtaki kadrodan farklı bir on birle çıktığına şaşırdığını belirten Koşukavak, "Açıkçası şaşırdım. Çünkü geçen hafta Manisa maçından çok farklı bir kadro vardı. Maç öncesi, daha az oynayan oyuncuları oynatırlar diye düşünüyordum ama onların iç meselesi. Herkes mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Öyle karar vermişler" ifadelerini kullandı.

"Boluspor'u play-off'a bırakırız diye umut ediyorum"

Kalan maçlarda yükselmek için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyleyen Yalçın Koşukavak, "Çok zor günlerden geldik. Ben Boluspor'a geldiğimde hem puan hem kadro anlamında ciddi sıkıntılar vardı. Boluspor sadece Savaş Başkan ve arkadaşlarının gücüyle ayakta kalıyor, çok kolay değil. Boluspor'un o kadar ekonomik gücü yok. Böyle takımlarla yarışmak, büyükşehir belediyelerinin destek verdiği takımlarla yarışmak Boluspor için gerçekten güç. Çok değerli bir sezon geçiriyoruz bence. Devre arası 12 oyuncu gönderip, 7 oyuncu aldık. Bunlar kolay şeyler değil. Bugün 47 puana ulaştık. Herkesin düşme potasında olacağını düşündüğü Boluspor, bugün 47 puanda. Gençlerbirliği ve Bandırma'dan ikili averajla önde olduğumuz için şu anda avantajlıyız. İnşallah içerideki Altay maçını kazanıp sonraki 2 maçta ne gerekiyorsa onu yapıp Boluspor'u play-off'a bırakırız diye umut ediyorum. Şehir özlemiş, 31 yıl olmuş. Belki de oradan çıkarız. Bolululardan ricam, bu kadar emek veren bu takım onların. İçeride 2 maçımız kaldı. Tribünleri doldurmalarını bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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