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Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Deneyim Kazandık - Son Dakika
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Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Deneyim Kazandık

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, kaybetmelerine rağmen deneyim kazandıklarını söyledi. Koşukavak, aynı zamanda takımın gelecek hedefleri ve İsrailli oyuncuların sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili düşüncelerini de paylaştı.

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Deneyim Kazandık
17.01.2024 - 16:22,  Güncelleme: 16:25
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak elenen Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, kaybetmelerine rağmen deneyim kazanmaları adına önemli bir maç oynadıklarını söyledi.

Başakehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın Koşukavak, "Ziraat Türkiye Kupası'nın bizim gibi takımlar için önemsediğim tarafı oyun kalitesi olan ve oyunu doğru oynamaya çalışan takımlara karşı deneyim kazanıyoruz. Dört ay önce göreve geldiğimde takımın 2 puanı vardı, şu an 23 puanla lige devam ediyoruz ve bir oyun modeli yerleştirmeye çalışıyoruz. Genç oyuncularımız var. Oyun kalitesi yüksek takıma karşı nasıl savunma yapılır ve nasıl karşılanır bu konuda memnunum. Her geçen gün daha iyi olacağını düşünüyorum. Taktik açıdan çok doyurucu bir maçtı. Oyundan keyif aldım, Başakşehir'i tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Koşukavak, Boluspor'daki hedeflerinin sorulması üzerine, "Boluspor'un geçmişten gelen ekonomik sıkıntıları var. Başkanımız bu konuyla ilgileniyor. Birçok borç temizlendi şu anda Boluspor'da derin işler yapıyoruz. 31 yıldır Süper Lig'e çıkmamış, geçmişinde önemli oyuncular çıkarmış. Şu an 23 puanımız var, aşağıya da play-off hattına da yakınız. Play-off oynamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Gelecek sezon oyun tüm hatlarını iyi oynayan bir takım oluşturmak için genç oyuncularla güçlü bir oyun hedefimiz var." şeklinde konuştu.

Koşukavak, yabancı bir basın mensubunun, "Türkiye'deki İsrailli oyuncular sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu ve tepki aldı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kızgın mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet. Oyuncuların kimlikleri var, futbolcusunuz, o ülke vatandaşı olabilirsiniz. Ülkenizin yaptıklarının arkasında da durabilirsiniz. Bizim ülkemizde, bizim basınımızı, canlı yayınlanan maçta böyle bir haklarının olmadığını düşünüyorum. Bunun Müslüman olmakla ya da ırkla ilgisi yok. Çocuklar ölüyor. Bütün dünya hassasiyet gösteriyor. Doğru bulmuyorum. Bir Türk oyuncu İsrail'de tam tersini yapsaydı nasıl tepki alırdı? Bizler örnek olan insanlarız, yaptıklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Görünce rahatsız olmuştum, hoş bulmuyorum. Kulüplerin de TFF'nin de duruma duyarsız kalmadığını gördüm. Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada işinizi yapıyorsanız hassas davranmak zorundasınız."

Kaynak: AA
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