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Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Planlarımızı çok iyi yaptık - Son Dakika
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Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Planlarımızı çok iyi yaptık

Trendyol 1. Ligin 20. haftasında Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek 3 puan alan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maç sonunda yaptığı açıklamada planlarını çok iyi yaptıklarını söyledi. Koşukavak, oyuncularını kutlayarak, hedeflerinin play off için mücadele etmek olduğunu belirtti ve Şanlıurfaspor'a başarılar diledi.

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Planlarımızı çok iyi yaptık
29.01.2024 - 23:03,
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Trendyol 1. Ligin 20. haftasında Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek 3 puan alan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, planlarını çok iyi yaptıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek 3 puan alan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak maç sonu açıklamalarda bulundu. Planlarını çok iyi yaptıklarını söyleyen Koşukavak, "Her iki takımın futbolcularını kutluyorum. İki takım da çok iyi mücadele etti. Bizim bir hedefimiz var, başarabilirsek inşallah, play off için mücadele ediyoruz. Oyunu teknik yorumlamam gerekirse geçen haftaki Şanlıurfaspor'un 4-0'lık galibiyeti, devre arasında çok deneyimli oyuncu kadrosu alması bu maçın zorluk derecesini arttırıyordu. 4-0'lık skor, bir de oyuncu kalitesi yüksek oyuncular. biz planlarımızı çok iyi yaptık. oyunun her anını iyi oynadık. Oyuncularım çok samimi, içten oynadılar. kazandığımız için mutluyum. hepsini de tebrik ediyorum. Teorilerimizi, senaryolarımızı sahaya getiriyorlar. hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Şanlıurfaspor'a da kalan maçlarda başarılar diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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