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Boluspor, Teksüt Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Boluspor, Teksüt Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, evinde konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonunda ise iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.

Boluspor, Teksüt Bandırmaspor\'u 2-1 mağlup etti
20.01.2024 - 18:41,  Güncelleme: 18:44
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Stat: Atatürk

Hakemler: Fatih Tokail, Kemal Elmas, Serdar Osman Akarsu

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 90+3 Tolunay Artuç), Oulare, Onur Ulaş, Vusal Iskandarlı (Dk. 85 Hüsamettin Yener), Tunahan Çiçek (Dk. 69 Adel Bettaieb), Avramovski, Batuhan İşçiler (Dk. 46 Ercan Coşkun), Diarrassouba, Anıl Koç (Dk. 46 Kubilay Sönmez)

Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Djitte, Emirhan Aydoğan, Soukou (Dk. 84 Emre Batuhan Adıgüzel), Metehan Mimaroğlu (Dk. 61 Jozefzoon), Rahmetullah Berişbek (Dk. 77 Mustafa Çeçenoğlu), Foor (Dk. 61 Doğancan Davas), Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı

Goller: Dk. 45+1 Posmac, Dk. 90+7 Adel Bettaieb (Boluspor), Dk. 90+10 Mustafa Çeçenoğlu (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kart: Dk. 2 Batuhan İşçiler, Dk. 90+9 Oulare (Boluspor), Dk. 90+7 Emirhan Aydoğan, Dk. 90+9 Mustafa Çeçenoğlu, 90+9 Hüseyin Eroğlu (teknik direktör) (Teksüt Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın sonunda iki takım oyuncuları arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Boluspor, Teksüt Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika


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