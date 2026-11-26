Boluspor, Turka Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını Karaçayır'da sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında 29 Kasım Pazar günü Bolu Atatürk Stadyumu'nda Turka Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mustapha Yatabare yönetimindeki antrenman düz koşu, pas ve taktik çalışmalarla tamamlandı.
Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Turka Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, 29 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi çalışmalarını Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde sürdürdü.
Teknik direktör Mustapha Yatabare yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı.
Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanın devamında dayanıklılık ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Kaynak: AA
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