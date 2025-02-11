Boluspor, Ufuk Kahraman ile ayrıldı

Boluspor, Teknik Direktör Ufuk Kahraman ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.
Boluspor'da Ufuk Kahraman dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlılar, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi. - BOLU
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