Boluspor, Ufuk Kahraman ile ayrıldı

Spor

Boluspor, Teknik Direktör Ufuk Kahraman ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.

Boluspor'da Ufuk Kahraman dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlılar, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi. - BOLU