Boluspor, Ufuk Kahraman ile ayrıldı - Son Dakika
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Spor

Boluspor, Ufuk Kahraman ile ayrıldı

Boluspor, Ufuk Kahraman ile ayrıldı

Boluspor, Teknik Direktör Ufuk Kahraman ile yollarını ayırdı. Resmi açıklama yapıldı.

11.02.2025 17:32
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Boluspor, Teknik Direktör Ufuk Kahraman ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.

Boluspor'da Ufuk Kahraman dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlılar, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Boluspor, Ufuk Kahraman ile ayrıldı - Son Dakika

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