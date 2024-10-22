Boluspor Uğur Okulları İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor

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Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, deplasmanda oynayacağı Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ufuk Karaman yönetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde yapılan antrenmanda futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Boluspor, yarınki idmanla Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kırmızı beyazlı ekip, ligin 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumunda Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşacak.