Boluspor, Ümraniyespor Maçına Odaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Boluspor, Ümraniyespor Maçına Odaklandı

Boluspor, Ümraniyespor Maçına Odaklandı

Boluspor, evinde oynayacağı Ümraniyespor maçında galibiyet serisini 3'e çıkarmak istiyor.

30.10.2024 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor, evinde oynacağı Ümraniyespor maçıyla galibiyet serisini 3'e çıkartmak istiyor. Teknik Direktör Ufuk Kahraman, "Hedef yapmak istiyorsak, içerideki maçların hepsini kazanmak zorundayız" dedi.

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de aldığı son iki maçtaki galibiyetlerin ardından cuma günü oynayacağı Ümraniyespor maçına odaklandı. 15 puanla ligin 9. sırasında bulunan Bolu ekibi, play-off potasına girmek istiyor. Teknik Direktör Ufuk Kahraman yönetiminde Ümraniyespor maçına odaklanan kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından kendi tesislerinde taktik antrenmanı yaptı. Oyun planı değişikliğine giden Kahraman, takımın 4-3-3 sistemine çabuk adapte olduğunu dile getirdi.

Ufuk Kahraman: "İçerideki maçların hepsini kazanmak zorundayız"

Ümraniyespor maçına iyi hazırlandıklarını dile getiren Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Çorum maçından sonra biliyorsunuz 9 puanı içeride kazanmıştık ama dışarıda 3 beraberliğimiz vardı. 'Eğer biz yukarı tutunmak istiyorsak, bir hedef yapmak istiyorsak deplasmandaki puanlara talibim' demiştim. Bunu da İstanbul maçından sonra aldığımız 3 puanla perçinledik. Bu yeterli değil. Eksiklerimizin de farkındayım. Hatta şimdi oyuncularımızla oynadığımız maçların analizini yaptık. Çünkü kısa bir süre var. Cuma günü maç oynayacağız. Hemen İstanbul maçından sonra antrenmanlara başladık. Onun analizini yaptık. Ümraniye'nin güçlü-zayıf yanlarının oyuncularımızla paylaştık. Tabii ki aldığımız arka arkaya 6 puan üstte tutunmamızı sağlayacak ama daha yeterli değil. Hedef yapmak istiyorsak, içerideki maçların hepsini kazanmak zorundayız" dedi.

"Boluspor'umuzu en iyi yere getirmeye çalışıyoruz"

Sistem değişikliğine oyuncuların iyi reaksiyon verdiğini ifade eden Ufuk Kahraman, "Milli takım arasına iki maçımız kaldı. Artık maç maç bakıyoruz. Bu maçı kazanıp ondan sonra bir dışarıdaki maça odaklanacağız. Oyuncuların performansından çok memnunum. Antrenman performansı olarak çok iyiler. Sakatların iyileşmesi iyi oldu. Babacar uzun süreden beri sakattı, fiziksel olarak hazır değildi. Güzel bir ortam oluştu. Futbolcularla, yönetimle, taraftarlarla, yerel basınımızla hep beraber elimizi taşın altına koyup, Boluspor'umuzu en iyi yere getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ümraniye, Trendyol, Boluspor, Futbol, Yaşam, Spor, bolu, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor, Ümraniyespor Maçına Odaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:54 İnsanlık dışı zulüm Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler
16:49 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
16:17 Kerem Kınık’ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:40 Japonya’da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti Japonya'da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 17:37:57. #1.13#
SON DAKİKA: Boluspor, Ümraniyespor Maçına Odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.