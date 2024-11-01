Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Ali Yılmaz, Seyfettin Ünal, Yusuf Susuz
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Dk. 76 Eren Aydın), Jefferson (Dk. 77 Estrela), Mukairu (Dk. 89 Anıl Koç), Oulare, Onur Ulaş, Avramovski, Enes Alıç (Dk. 89 Işık Kaan Arslan), Fethi Özer, Hüsamettin Yener (Dk. 77 Babacar)
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Dokanovic, Serkan Göksu (Dk. 46 Atalay Babacan), Hoti (Dk. 63 Furkan Apaydın), Soukou (Dk. 78 Bardhi), Minchev, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Dk. 78 Cavare), Benny (Dk. 60 Mehmet Ali Büyüksavar)
Goller: Dk. 18 Mukairu, Dk. 75 Berk Yıldız, Dk. 90+ 6 Babacar (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 57 Dokanovic (Central Hospital Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 62 Glumac (Central Hospital Ümraniyespor)
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor, konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Boluspor, Ümraniyespor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?