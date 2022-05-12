Boluspor'un olağan genel kurul tarihi belli oldu - Son Dakika
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Boluspor'un olağan genel kurul tarihi belli oldu

12.05.2022 16:30
Boluspor'un olağan genel kurul tarihi belli oldu

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un olağan genel kurulu tarihi belli oldu.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un olağan genel kurulu tarihi belli oldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, toplantının 21 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te Boluspor Halısaha Tesisleri'nde gerçekleştirilmesine karar verildiği bildirildi.

Yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantının, 28 Mayıs Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Boluspor'un olağan genel kurul tarihi belli oldu - Son Dakika


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