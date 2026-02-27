Boluspor'un Teknik Direktöründen Maç Değerlendirmesi

Boluspor Teknik Direktörü Suat Kaya, 2-0 mağlup oldukları Esenler Erokspor mağlubiyetinin ardından, "Talihsiz bir golle ikinci yarıya başlangıç yaptık ama son saniyeye kadar da buradan puanı almak için çabamızı sarf ettik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Boluspor, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Boluspor Teknik Direktörü Suat Kaya, "Bir haftada bu üçüncü maça takımla beraber çıktım. Bir türlü sakatlar, cezalılar, bunları denk getirip de aynı ortamda çalışma fırsatı bulamadık. Allah kısmet ederse bu hafta tam hafta boyunca çalışma imkanımız olacak. Salı günü kupa maçı hariç. Talihsiz bir golle ikinci yarıya başlangıç yaptık ama son saniyeye kadar da buradan puanı almak için çabamızı sarf ettik. Oyuncuları tebrik ediyorum. Bu mücadele devam edecek. Dediğim gibi konuşmanın başında sakatlarla cezalılar var. Yan yana geleceğiz inşallah bu hafta. Bir yerden çıkış yapmayı deneyeceğiz. Bunda da başarılı olacağız inşallah" diye konuştu.

"Benim yönettiğim takımlar asla kabullenmeyen takımlardır"

Takımdaki sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığına ve bunların dönecek olmalarının önemli olduğunu da vurgulayan Suat Kaya, "Belki de antrenörlük hayatımın en kötü başlangıcı. Yani insanlara da öyle geliyordur muhakkak. Çünkü benim yönettiğim takımlar asla kabullenmeyen takımlardır. Bu yüzden de ben Boluspor'u tercih ettim. Daha önce sezon başından beri izlerken çok zevk aldığım bir takımdı. Bu ligin en az gol yiyen takımıydı. Yani ama iki stoper arka arkaya sekiz hafta olmadı. Şimdi onları hazırlayacağız. Formsuz oyuncuların biraz daha üstlerine fazla durmamız lazım. Ona çalışacağız. İnşallah bunları başaracağız. Bunları yapmak zorundayız. Bolu bu sene play-off hak ettiğini sezonun başında zaten göstermişti. İnşallah bundan sonraki haftalarda biraz da futbolun şansı bizim yanımızda olur ve istedikleri yere çıkartırız takımı" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL