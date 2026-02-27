Boluspor'un Teknik Direktöründen Maç Değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boluspor'un Teknik Direktöründen Maç Değerlendirmesi

27.02.2026 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suat Kaya, Erokspor mağlubiyetini ve takımın sakatlık sorunlarını değerlendirdi.

Boluspor Teknik Direktörü Suat Kaya, 2-0 mağlup oldukları Esenler Erokspor mağlubiyetinin ardından, "Talihsiz bir golle ikinci yarıya başlangıç yaptık ama son saniyeye kadar da buradan puanı almak için çabamızı sarf ettik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Boluspor, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Boluspor Teknik Direktörü Suat Kaya, "Bir haftada bu üçüncü maça takımla beraber çıktım. Bir türlü sakatlar, cezalılar, bunları denk getirip de aynı ortamda çalışma fırsatı bulamadık. Allah kısmet ederse bu hafta tam hafta boyunca çalışma imkanımız olacak. Salı günü kupa maçı hariç. Talihsiz bir golle ikinci yarıya başlangıç yaptık ama son saniyeye kadar da buradan puanı almak için çabamızı sarf ettik. Oyuncuları tebrik ediyorum. Bu mücadele devam edecek. Dediğim gibi konuşmanın başında sakatlarla cezalılar var. Yan yana geleceğiz inşallah bu hafta. Bir yerden çıkış yapmayı deneyeceğiz. Bunda da başarılı olacağız inşallah" diye konuştu.

"Benim yönettiğim takımlar asla kabullenmeyen takımlardır"

Takımdaki sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığına ve bunların dönecek olmalarının önemli olduğunu da vurgulayan Suat Kaya, "Belki de antrenörlük hayatımın en kötü başlangıcı. Yani insanlara da öyle geliyordur muhakkak. Çünkü benim yönettiğim takımlar asla kabullenmeyen takımlardır. Bu yüzden de ben Boluspor'u tercih ettim. Daha önce sezon başından beri izlerken çok zevk aldığım bir takımdı. Bu ligin en az gol yiyen takımıydı. Yani ama iki stoper arka arkaya sekiz hafta olmadı. Şimdi onları hazırlayacağız. Formsuz oyuncuların biraz daha üstlerine fazla durmamız lazım. Ona çalışacağız. İnşallah bunları başaracağız. Bunları yapmak zorundayız. Bolu bu sene play-off hak ettiğini sezonun başında zaten göstermişti. İnşallah bundan sonraki haftalarda biraz da futbolun şansı bizim yanımızda olur ve istedikleri yere çıkartırız takımı" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Suat Kaya, Boluspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor'un Teknik Direktöründen Maç Değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Üniversiteli gençten acı haber, denizde hayatını kaybetti Üniversiteli gençten acı haber, denizde hayatını kaybetti
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Ülke bu kadını konuşuyor Erkekleri korkunç yöntemle öldürdü Ülke bu kadını konuşuyor! Erkekleri korkunç yöntemle öldürdü
Jamie Carragher’dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin Jamie Carragher'dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin

19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:26
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
19:15
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
18:39
İran’ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti Konum değiştirmişler
İran'ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler
18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 20:49:09. #7.11#
SON DAKİKA: Boluspor'un Teknik Direktöründen Maç Değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.