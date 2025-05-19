Boluspor ve Bandırmaspor Eşitliği Korudu

Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında Boluspor ile Bandırmaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Babacar'ın vuruşunda kaleci Akın gole izin vermedi.
12. dakikada uzun pasla ceza sahası önünde topla buluşan ve rakip oyunculardan sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kalan Diony, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
27. dakikada ceza sahası içerisinde gelişen atakta İshak Karaoğul'un ayağından aştığı top savunmadan sekerek Hasani'nin önünde kaldı. Hasani, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
33. dakikada sol kanatta topla buluşan Murat Cem'in vuruşu önce direğe sonra kaleci Çağlar'a çarparak kornere çıktı.
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Gökhan Barcın
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Fethi Özer, Naby Oulare, Enes Aliç, İshak Karaoğul, Oğuz Kağan Güçtekin, Florent Hasani, Dean Liço, Paul Mukairu, Khouma Babacar
Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Berk Yıldız, Eren Erdoğan, Onur Ulaş, İlhami Siraçhan Nas, Kosta Aleksıc, Hüsamettin Yener, Vusan Iskandarlı, Alves Balburdıa, Anıl Koç
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Edson Andre Sitoe, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç, Michel Mulumba, Hikmet Çiftçi, Dieumerci Ndongala, Murat Cem, Bıllal Messaouidi, Lıos Pablo Diony
Yedekler: Zafer Görgen, Mourad Louzıf, Kerim Avcı, İbrahim Kaya, Emirhan Ayhan, Erkam Kömür, Lopes Paixao, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Pablo Diony (dk. 12) (Bandırmaspor), Florent Hasani (dk. 27) (Boluspor) - SAKARYA
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