Boluspor, yarı final için hedef belirledi - Son Dakika
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Boluspor, yarı final için hedef belirledi

Trendyol 1. Lig'in son haftasında play-off potasına girmeyi başaran Boluspor, play-off çeyrek finalinde Bodrum FK ile karşılaşacak. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, zorlu maç öncesi Bolu'nun 32 yıllık özlemini başarmak için mücadele edeceklerini söyledi. Koşukavak ayrıca takımın şehirle daha iyi bütünleşmesi gerektiğini vurguladı.

14.05.2024 22:40
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- Boluspor'da hedef yarı final

BOLU - Trendyol 1. Lig'in son haftasında play-off potasına girmeyi başaran Bolupsor, play-off çeyrek finalinde Bodrum FK ile karşılaşacak. Zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyen Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Bolu'nun 32 yıllık özlemi var ve biz de onu başarmak için uğraşacağız" dedi.

Trendyol 1.Lig'in 34. haftasında Çorum FK'yı sahasında 2-1 yenerek, ligi 7. sırada tamamlayan Boluspor, son haftada play-off potasına girmeyi başardı. Kırmızı-beyazlı takım, play-off çeyrek finalinde 16 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'da deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Bolu ekibi, tesislerinde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde günün ilk çalışmasını yaptı.

Yalçın Koşukavak, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bolu'nun 32 yıllık özlemi var ve biz de onu başarmak için uğraşacağız"

Hazırlanma süresinin kısa olduğunu ancak özveriyle çalıştıklarını ifade eden Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, "Tabii hazırlanması kısa bir sürede olan bir maç oynayacağız ve kadro derinliğimiz çok fazla değil. Oyuncuları aşırı yormadan üç gün içinde hazırlanmaya çalışıyoruz. Bu süreçte önemli bir noktadayız ve sürekli olarak bu önemi vurguluyorum, ancak bazen insanlar bunu anlamakta zorlanıyor gibi görünüyorlar. Bolu'nun 32 yıllık özlemi var ve biz de onu başarmak için uğraşacağız. Topyekun bir mücadele vermemiz gerekiyor, ancak maalesef bu tam olarak gerçekleşmiyor ve bu konuda bir sorun olduğunu hissediyorum. Bir şansımız var. Kulübün ve kendimizin bulunduğu şartlara göre elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız, bugüne kadar olduğu gibi" diye konuştu.

"Topyekun kalkınmaya ihtiyacımız var"

Takımla şehrin bütünleşemediğini dile getiren Koşukavak, "Oyuncuların kariyeri açısından da oldukça çok önemli ve kıymetli. Burada tek yönlü gidiyor motivasyon. Yönetim kurulu, başkan ve biz sürekli diri tutmaya çalışıyoruz. Biraz daha topyekun kalkınmaya ihtiyacımız var. Bugün bizimle play-off'u oynayacak takımlara baktığınız zaman, şehir bütünleşmesi, basın, bütün paydaşlar.. Şehrin, bir tane takımı var ve bu Boluspor. Şehrin bütün paydaşlarının burada olmasını düşünmek çok akla abes bir şey olmasa gerek diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"7. olan takım çok dezavantajlı başlıyor"

Tecrübeli teknik adam, oyuncuların kariyeri açısından kritik bir müsabaka oynayacaklarını belirterek, "Oyuncuların kariyeri açısından ve bizim açımızdan önemli. Tabi 7. olan takım çok dezavantajlı başlıyor, kural gereği. Tek maç deplasmana gidiyorsunuz. Turu geçerseniz, bir daha sizi içeride oynatıyorlar. Son deplasmanda, ikinci ayağı deplasmanda oynatıyorlar. Orayı da geçmeniz gerekiyor. Oradan sonra bir ikinci tur oynuyorsunuz, orada da dezavantajlısınız. Finale kadar 7. takımın kağıt üzerinde dezavantajları var. Bunların üstesinden gelmeye çalışacağız. Gücümüz neyse, samimiyetimiz, iyi niyetimiz neyse her şeye rağmen elimizden ne geliyorsa yapacağız. Takdir Allah'tan" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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