Boluspor Yeni İsimlerle Güçlendi
Boluspor, Hosue Diaz ve Fernando Escobar ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.
1'inci Lig takımlarından Boluspor, Paraguaylı Hosue Diaz ile Fernando Roberto Escobar Rodriguez ile sözleşme imzaladı.
1'inci Lig takımlarından Boluspor, yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlı takım, Paraguay kulübü Club Rubio Nu oyuncusu Paraguaylı Hosue Diaz ile Paraguay Ligi takımlarından Resistencia FC forması giyen Paraguaylı Fernando Roberto Escobar Rodriguez'i renklerine bağladı.
Kaynak: DHA
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