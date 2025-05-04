Boluspor, Yeni Malatyaspor'u 10-1 Yendi - Son Dakika
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Boluspor, Yeni Malatyaspor'u 10-1 Yendi

Boluspor, Yeni Malatyaspor\'u 10-1 Yendi

Boluspor, Trendyol 1. Lig 37. haftasında Yeni Malatyaspor'u 10-1 lik skorla mağlup etti.

04.05.2025 18:27
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Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Boluspor, Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 10-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Boluspor atağında kaleyi karşıdan gören Oğuz Güçtekin ceza sahası dışından çektiği sert şutla topu ağlara gönderdi. 1-0

19. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında Jefferson penaltı noktasının gerisinde topla buluştu. Rakiplerinin arasından kaleyi gören Jefferson yerden vuruşla topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 2-0

28. dakikada Boluspor'un sağ taraftan atağında kale önünde topa yükselen Mukairu kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 3-0

45. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağdan hızlı atağında Enes Savucu ceza sahasının çaprazından şut çekti, direğe çarpan top filelerle buluştu. 3-1

60. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Babacar'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üst köşeden ağlara gitti. 4-1

74. dakikada Boluspor atağında savunmada Ömer Çağrı Ataş'ın ceza sahasında topa elle müdahalesi nedeniyle hakem penaltı noktasını gösterdi.

76. dakikada penaltıda topun başına geçen Hasani'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-1

78. dakikada Boluspor atağında merkezde topla buluşan Mukairu net bir vuruşla topu kalecinin solundan üst köşede ağlara gönderdi. 6-1

85. dakikada Boluspor'un sağ taraftan atağında ceza yayının sağında toplu buluşan İskandarlı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından topu ağlarla buluştu. 7-1

90. dakikada Boluspor atağında altı pasın önünde kaleye sırtı dönük olarak topla buluşan Babacar kontrolün ardından dönerek vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 8-1

90+4. dakikada ceza sahası dışından Siraçhan Nas'ın vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 9-1.

90+7. dakikada altıpasın içinde topla buluşan Hüsamettin Yener'in düzgün vuruşun meşin meşin yuvarlak ağlara gitti. 10-1

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mahmut Gülle, Ferhat Çalar

Boluspor: Çağlar Akbaba, İshak Karaoğul, Naby Oulare, Mukairu (Kosta Aleksic dk. 81), Enes Alıç, Jefferson (İlhami Sıraçhan Nas dk. 81), Oğuz Kağan Güçtekin, Dean Lico (Balburdia dk. 66), Florent Hassani (Eren Erdoğan dk. 88), Vusal İskandarlı, Babacar

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Ali Ülgen, Berk Yıldız, Işık Kaan Arslan, Hüsamettin Yener, Anıl Koç

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Emircan Bayrakdar, Muhammed Göktürk Gök, Alperen Arslan, Muhammet Emir Ulusoy, Talha Garip (Ömer Çağrı Ataş dk. 32), Kerem Altunışık, Murat Şamil Güler (Halil İbrahim Atcı dk. 59), Metehan Ünal (Osman Katipoğlu dk. 67), Umut Tanış, Enes Savucu

Yedekler: Erhan Açıkgöz, Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Kemalcan Esen, Mehmet Veysi Yılmaz

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Goller: Oğuz Kağan Güçtekin (dk. 11), Jefferson (dk. 19), Mukairu (dk. 28 ve 78), Babacar (dk. 60 ve 90), Hasani (dk. 76 pen), Vusal İskandarlı (dk. 85), Siraçhan Nas (dk. 90+4), Hüsamettin Yener (dk. 90+7) (Boluspor), Enes Savucu (dk. 45+3) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Muhammed Göktürk Gök (dk. 52) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: İshak Karaoğul, Vusal İskandarlı, Eren Erdoğan (Boluspor), Kerem Altunışık, Çınar Yıldızlı, Emircan Bayrakdar, Osman Katipoğlu (Yeni Malatyaspor) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Boluspor, Yeni Malatyaspor'u 10-1 Yendi - Son Dakika

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