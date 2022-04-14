Bolusporlu futbolculardan taraftara destek çağrısı - Son Dakika
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Bolusporlu futbolculardan taraftara destek çağrısı

14.04.2022 10:17
Bolusporlu futbolculardan taraftara destek çağrısı

Spor Toto 1. Lig'de bu hafta evinde karşılaşacağı BB Erzurumspor maçı için Bolusporlu futbolcular taraftara destek çağrısı yaptı.

Spor Toto 1. Lig'de bu hafta evinde karşılaşacağı BB Erzurumspor maçı için Bolusporlu futbolcular taraftara destek çağrısı yaptı.

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında evinde karşılaşacağı BB Erzurumspor hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde ligde son 5 maçta sahadan galibiyetle ayrılamayan ve sadece 1 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, Erzurum maçında puan tablosunda yaklaştığı düşme hattından kurtulmak için mücadele verecek.

Taraftar desteğini artırmak isteyen Boluspor, BB Erzurumspor maçı biletlerini 5 TL'ye indirdiğini açıklarken, kırmızı-beyazlı futbolcular da kamera karşısına geçerek taraftarları maça davet etti. Taraftardan destek bekleyen oyuncular, "Birlikte daha güçlüyüz. Hepinizi bu maça bekliyoruz" dedi. - BOLU

Bolusporlu futbolculardan taraftara destek çağrısı
Bolusporlu futbolculardan taraftara destek çağrısı
Bolusporlu futbolculardan taraftara destek çağrısı
Bolusporlu futbolculardan taraftara destek çağrısı

YORUMLAR
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Boluspor, Erzurumspor karşısında 3 puan peşinde Boluspor, Erzurumspor karşısında 3 puan peşinde Boluspor, Erzurum maçı biletlerini 5 liraya kadar indirdi Boluspor, Erzurum maçı biletlerini 5 liraya kadar indirdi

Erzurumspor Kulübü, Reha Erginer, Spor Toto, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bolusporlu futbolculardan taraftara destek çağrısı - Son Dakika


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