Bolvadin Termal ile 1969 Bilecik Spor Kulübü Arasında Arbede

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadelesinde Bolvadin Termal ile 1969 Bilecik Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Konuk ekibin 90+6'da bulduğu gol sonrası tribünlerden sahaya adeta pet şişe yağarken, maç sonunda çıkış tünelinde de arbede yaşandı.

1969 Bilecik Spor Kulübü, BAL 4. Grup 17. haftasında dün Afyonkarahisar temsilcisi Bolvadin Termal ile karşı karşıya geldi. Bolvadin Belediye Tesisleri'nde oynan müsabakaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 11. dakikada Ömer Yanık'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. 1969 Bilecik Spor Kulübü, 90+6. dakikada Burhan Beyazit ile durumu 1-1'e getirdi. Bu gol sonrası futbolcular büyük sevinç yaşarken, sahaya da adeta pet şişe yağdı. Bu esnada 1969 Bilecik Spor Kulübü yedek kulübesinden gol sevincini abarttığı gerekçesiyle bir futbolcuya Bolvadin Termal taraftarları büyük tepki gösterdi. Futbolcunun tribünlerden özür dilemesi de ortamı yumuşatmadı.

Çıkış tüneli bir anda karıştı

Maç sonunda 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları ve teknik heyet, tribünlerden gelen yabancı maddeler nedeniyle bir süre soyunma odasına gidemedi. Olayların yatışmasının ardından çıkış tünelinde Bolvadin Termal'in takım kaptanı Recep Yaşar ile 1969 Bilecik Spor Kulübü'nden bazı oyuncular arasında gergin anlar yaşandı. Diğer futbolcular da olaya dahil olunca, 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları, polislere, 'neden müdahale etmiyorsunuz' diye tepki gösterdi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası deplasman ekibi, 1969 Bilecik Spor Kulübü soyunma odasına güçlükle gidebilirken, koridorda gerginliğin devam ettiği görüldü.

1-1 biten karşılaşma sonrası ev sahibi Bolvadin Belediye, şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp alırken, düşme hattındaki 1969 Bilecik Spor Kulübü ise altın değerinde 1 puan kazandı. - AFYONKARAHİSAR