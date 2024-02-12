Bolvadin Termal ile 1969 Bilecik Spor Kulübü Arasında Arbede

Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadelesinde Bolvadin Termal ile 1969 Bilecik Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Konuk ekibin 90+6'da bulduğu gol sonrası tribünlerden sahaya adeta pet şişe yağarken, maç sonunda çıkış tünelinde de arbede yaşandı.
1969 Bilecik Spor Kulübü, BAL 4. Grup 17. haftasında dün Afyonkarahisar temsilcisi Bolvadin Termal ile karşı karşıya geldi. Bolvadin Belediye Tesisleri'nde oynan müsabakaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 11. dakikada Ömer Yanık'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. 1969 Bilecik Spor Kulübü, 90+6. dakikada Burhan Beyazit ile durumu 1-1'e getirdi. Bu gol sonrası futbolcular büyük sevinç yaşarken, sahaya da adeta pet şişe yağdı. Bu esnada 1969 Bilecik Spor Kulübü yedek kulübesinden gol sevincini abarttığı gerekçesiyle bir futbolcuya Bolvadin Termal taraftarları büyük tepki gösterdi. Futbolcunun tribünlerden özür dilemesi de ortamı yumuşatmadı.
Çıkış tüneli bir anda karıştı
Maç sonunda 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları ve teknik heyet, tribünlerden gelen yabancı maddeler nedeniyle bir süre soyunma odasına gidemedi. Olayların yatışmasının ardından çıkış tünelinde Bolvadin Termal'in takım kaptanı Recep Yaşar ile 1969 Bilecik Spor Kulübü'nden bazı oyuncular arasında gergin anlar yaşandı. Diğer futbolcular da olaya dahil olunca, 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları, polislere, 'neden müdahale etmiyorsunuz' diye tepki gösterdi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası deplasman ekibi, 1969 Bilecik Spor Kulübü soyunma odasına güçlükle gidebilirken, koridorda gerginliğin devam ettiği görüldü.
1-1 biten karşılaşma sonrası ev sahibi Bolvadin Belediye, şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp alırken, düşme hattındaki 1969 Bilecik Spor Kulübü ise altın değerinde 1 puan kazandı. - AFYONKARAHİSAR
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in en az 100 kişinin ölümüne neden olduğu Refah kenti saldırısına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz. Bu harekatı, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kirasını ödeyemediği için ev sahibiyle davalık olan Pucca'ya bir darbe de daha önce evinde oturduğu Tuba Ünsal'dan geldi. Ünsal'ın "Kiramı ödemedi, evimi de mahvetti" sözlerine sitem eden Pucca, "Yeter, iyice vurun abalıya yaptınız. 3 ay oturdum, ev rutubet içinde olduğu için çıktım. Partilerine çağırıp paylaşım yapmamı isterken bir şey yoktu. Bu kadar muzdaripseniz yasal hakkınızı kullanın" dedi.
İstanbul, Ataşehir'de beton mikseri caddedeki trafik ışıklarında mendil satan hamile kadını ezdi. Kadın ve bebeği olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırı! Başkan Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü ağır yaralandı.
Hollanda'da temyiz mahkemesi, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının satışının uluslararası insancıl hukuk ihlalleri sebebiyle durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, İsrail'in bu parçaları kullanarak işlediği insan hakları ihlallerini dikkate alarak bu kararı aldı.
İstanbul Avcılar'da bir genç, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç adam, köpeklerle mücadele ederek kendini korumayı başardı. Bu olay, sokak köpekleri sorununun çözümü için siyasi partilerin vaatlerini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Tunç, başıboş sokak köpekleri sorununa çözüm bulunacağını ifade etti. Ancak, vatandaşlar somut adımların atılmasını ve sokakların daha güvenli hale getirilmesini talep ediyor.
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin olarak Ahlam Albashır ve diğer 35 sanığın yargılandığı davada savcılık, Albashir'in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Albashir ise savunmasında, vefat eden insanlar nedeniyle geceleri uyuyamadığını ve idam cezasını kabul edeceğini belirtti. Duruşma savcısı ise Albashir'e yetim bıraktığı çocukların günahının onun üzerinde olduğunu söyledi.
Amerikan futbol sezonunun en bilinen etkinliği olan Süper Bowl maçı ansas City Chiefs ve San Francisco 49ers takımları arasında oynandı. Kansas City Chief'in oyuncusu olan sevgilisi Travis Kelce'nin locadan izleyen Taylor Swift, şampiyonluğun ardından sahaya inerek aşkını öpücüklere boğdu.
Son Dakika › Spor › Bolvadin Termal ile 1969 Bilecik Spor Kulübü Arasında Arbede - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?