Bomba iddia! Galatasaray başkanlığını bırakan Burak Elmas TFF başkan adayının listesinde yer alacak - Son Dakika
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Bomba iddia! Galatasaray başkanlığını bırakan Burak Elmas TFF başkan adayının listesinde yer alacak

12.06.2022 16:25

Eski TFF Başkanı Erdal Alkış, spor kamuoyunu sarsacak bomba bir iddiada bulundu. Alkış'ın iddiasına göre Galatasaray Başkanlığı'nı bırakan Burak Elmas, TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim listesinde yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın seçilmesi en muhtemel adayı olarak gözüken Mehmet Büyükekşi'nin yönetiminde yer alacak kişilerle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

BURAK ELMAS LİSTEDE

Eski TFF Başkan adaylarından Erdal Alkış, Galatasaray'ın başkanlık koltuğunu Dursun Özbek'e teslim eden Burak Elmas'ın da Büyükekşi'nin listesinde olacağını iddia etti. Alkış, başkan adaylığı için son ana kadar girişimde bulunan ama başvurmayan Servet Yardımcı'nın de Büyükekşi ile yola devam edeceğini savundu. Alkış, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi listesi: Burak Elmas, Mustafa Hacıkerimoğlu, Haluk Kalyoncu, Servet Yardımcı, Hamit Altıntop, Alkın Kalkavan, Mehmet Baykan, Cengiz Zülfikaroğlu, Volkan Can, Bülent Demirlek, Ali Düşmez ve 1 Spor Ekonomisti… Ne dersiniz sn Kamuoyu?" diye yazdı.

Galatasaray'daki görevinden ayrılan Burak Elmas TFF başkan adayının listesine giriyor
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Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Galatasaray, Burak Elmas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bomba iddia! Galatasaray başkanlığını bırakan Burak Elmas TFF başkan adayının listesinde yer alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bomba iddia! Galatasaray başkanlığını bırakan Burak Elmas TFF başkan adayının listesinde yer alacak - Son Dakika
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