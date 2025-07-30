Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Juventus'un yıldızını kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Footbal Italia'da yer alan habere göre, siyah-beyazlı ekip Juventus forması giyen Arthur Melo'nun peşine düştü. Haberde, İtalyan ekibinin, Brezilyalı futbolcuyu takımdan göndermek istediği bilgisi yer aldı. Beşiktaş'ın oyuncunun durumunu sorduğu ve Juventus'tan bilgi aldığı aktarıldı ve görüşmelerin başlayacağı iddia edildi.
Geçen sezon devre arasında İspanya La Liga ekiplerinden Girona'da kiralık olarak forma giyen Arthur, burada 15 maça çıktı ve skor katkısı yapamadı.
Barcelona'da gösterdiği etkileyici performansın ardından 2020 yılında 80 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer olan Melo'nun İtalya kariyeri beklentilerin altında kaldı.
Son Dakika › Spor › Bonservisine 80 milyon euro ödenen yıldız oyuncu Süper Lig yolunda - Son Dakika
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