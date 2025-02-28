Fenerbahçe\'ye 3 milyar TL\'lik dev sponsor

Spor

Özellikle Mourinho\'nun cezası öyle böyle değil

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada bu sezon bitecek Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın isim sponsorluğu için görüşmeler yaptıklarını ve ciddi bir gelir elde edeceklerini söylemişti. Sarı-lacivertliler, yapılan görüşmeleri sonuca başladı.

TESLA'NIN RAKİBİ FENERBAHÇE'YE SPONSOR

Ülker ile mukavelenin bitiminin ardından bu konuda girişimlerini sürdüren Fenerbahçe yönetiminin Türkiye piyasasına hızlı bir giriş yapan Çin Otomotiv devi BYD (Build Your Dreams) ile anlaştığı öne sürüldü. Tesla'nın en büyük rakibi olarak görülen Çin merkezli elektrikli otomotiv devi, bu anlaşma karşılığında Fenerbahçe'ye hatırı sayılır bir ödeme yapacak.

BORCUN 6'DA 1'İ: 5 YIL İÇİN 3 MİLYAR TL

Otomotiv şirketine yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Çinliler, Fenerbahçe ile yıllığı 15 milyon dolardan 5 yıllık mukavele imzalayacak. Bu da Türk lirası karşılığı olarak yaklaşık 3 milyar TL'ye denk geliyor. Bu para, yaklaşık 18 milyar TL borcu bulunan Fenerbahçe'nin mali yükümlülüklerinin 6'da 1'ine denk geliyor.