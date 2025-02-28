Fenerbahçe'ye 3 milyar TL'lik dev sponsor - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye 3 milyar TL'lik dev sponsor

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Bu sezon sonunda Ülker ile olan stadyum anlaşması bitecek olan Fenerbahçe yeni isim sponsorluğu için Çin şirketi BYD ile ön anlaşma yaptı. Ünlü otomotiv şirketi, yıllığı 15 milyon dolardan 5 yıllık (3 milyar TL) imzayı attı. Bu para yaklaşık 18 milyar TL borcu bulunan sarı-lacivertlilerin mali yükümlülüklerinin 6'da 1'ine karşılık geliyor.

28.02.2025 16:20  Güncelleme: 16:29
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada bu sezon bitecek Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın isim sponsorluğu için görüşmeler yaptıklarını ve ciddi bir gelir elde edeceklerini söylemişti. Sarı-lacivertliler, yapılan görüşmeleri sonuca başladı.

TESLA'NIN RAKİBİ FENERBAHÇE'YE SPONSOR

Ülker ile mukavelenin bitiminin ardından bu konuda girişimlerini sürdüren Fenerbahçe yönetiminin Türkiye piyasasına hızlı bir giriş yapan Çin Otomotiv devi BYD (Build Your Dreams) ile anlaştığı öne sürüldü. Tesla'nın en büyük rakibi olarak görülen Çin merkezli elektrikli otomotiv devi, bu anlaşma karşılığında Fenerbahçe'ye hatırı sayılır bir ödeme yapacak.

BORCUN 6'DA 1'İ: 5 YIL İÇİN 3 MİLYAR TL

Otomotiv şirketine yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Çinliler, Fenerbahçe ile yıllığı 15 milyon dolardan 5 yıllık mukavele imzalayacak. Bu da Türk lirası karşılığı olarak yaklaşık 3 milyar TL'ye denk geliyor. Bu para, yaklaşık 18 milyar TL borcu bulunan Fenerbahçe'nin mali yükümlülüklerinin 6'da 1'ine denk geliyor.

Fenerbahçe\'ye 3 milyar TL\'lik dev sponsor

Şükrü Saraçoğlu, Fenerbahçe, Ekonomi, Ali Koç, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye 3 milyar TL'lik dev sponsor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • monşer null:
    Para Babası Ama Şampiyon GS Olacak 13 9 Yanıtla
  • Ferdi Özkent:
    lan olm şikebahce yazsınlar stada biz senelik 20 verelim adam olsunlar Allah'dan korkmazlar 0 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YONETICILERIN PARASININ COK OLMASI, KULÜBÜN PARASININ OLDUGU ANLAMINA GELMEZ, ÖYLEYSE FENEV IN BORCU NEDEN 18 MILYAR YONETICILER ODESIN O ZAMAN YILLIK 15 MIMYON EURO CENGIZ UNDERDEN YEDIGINIZ KAZIK KADAR 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye 3 milyar TL'lik dev sponsor - Son Dakika
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