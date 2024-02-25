Bordeaux'nun Honduraslı forveti Elis ameliyat edildi - Son Dakika
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Spor

Bordeaux'nun Honduraslı forveti Elis ameliyat edildi

Bordeaux\'nun Honduraslı forveti Elis ameliyat edildi

Fransa 2. Futbol Ligi'nde (Ligue 2) Guingamp ile oynanan maçta başına aldığı darbenin ardından hastaneye kaldırılan ve yapay komada tutulan Bordeaux'nun Honduraslı forveti Alberth Elis, başarılı bir operasyon geçirdi. Elis'in tıbbi muayeneler için hastaneye götürüldüğünü duyuran Bordeaux Kulübü ise futbolcunun son durumuna ilişkin açıklama yapmadı.

25.02.2024 15:55  Güncelleme: 15:58
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Fransa 2. Futbol Ligi'nde (Ligue 2) Guingamp ile oynanan maçta başına aldığı darbenin ardından hastaneye kaldırılan ve yapay komada tutulan Bordeaux'nun Honduraslı forveti Alberth Elis, ameliyat edildi.

Fransa basınında yer alan haberde, maçta aldığı darbenin ardından kafa travması geçiren ve yapay komaya sokulan Elis'in kaldırıldığı hastanede başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Elis'in tıbbi muayeneler için hastaneye götürüldüğünü duyuran Bordeaux Kulübü ise futbolcunun son durumuna ilişkin açıklama yapmadı.

Bordeaux'nun dün akşam Guingamp'ı 1-0 yendiği maçın ilk dakikasında rakip takımın savunma oyuncusu Donacien Gomis ile çarpışan Elis, uzun süre yerde kalmıştı. Yaklaşık 8 dakika saha içerisinde tedavi gören 28 yaşındaki futbolcu, sedyeyle saha kenarına alınarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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