Bordo Beyaz Prensesler sahaya indi

İnegölspor, kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirdi ve kız futbol okulu çalışmasını başlattı. Altyapı tesislerimizdeki çalışmalar 30 kız öğrencinin katılımı ile başladı.

İnegölspor Gençlik Gelişim Program Sorumlusu Özgür Şahin, yaz futbol okuluna yoğun ilgi gösterildiğini ifade ederek, "Devam eden futbol okulu çalışmalarımıza bine yakın yavrumuz katıldı ve çalışmalarımız 3. haftasına girdi. Hem ailelerin hem de çocukların teveccühü bizi memnun ediyor. Futbol okullarımızda öncelikli olarak çocuklarımın iyi ve kaliteli zaman geçirmesini ve futbol ile tanışmalarını amaçlıyoruz. Yetenekli sporcu adaylarını da tespit ediyoruz. Onlarla ilgili de gelişimlerine destek oluyoruz." dedi.

İnegölspor'un bu yıl bir ilke imza attığını ve kulüp tarihinde ilk defa kız futbol okulu açıldığını belirten Şahin, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Diğer yandan bu yıl farklı bir uygulamaya imza attık. Bu haftada kulüp tarihimizde ilk defa gerçekleştirdiğimiz kız futbol okulu çalışmalarımız başladı. 2-3 yıldan beri ailelerden kız grubu açmamızla alakalı talepler geliyordu. İlgi olup olmayacağı konusunda tereddütlerimiz vardı. Hazırlıklarımızı tamamladık ve duyurularını yaptık. Çok olumlu tepkiler geldi ve kısa sürede 30 başvuru yapıldı. İnegölspor tarihine ilk olarak sahamızda çiçekler açtı diyebiliriz. Elimizden geldiği kadarıyla kız çocuklarımızı eğlendirerek sporla tanıştırarak buradan göndermeye çalışacağız. İleriki dönemlerle ilgili de duruma göre hareket edeceğiz. Haftanın 3 günü çalışmalarımız olacak. Salı, perşembe ve cumartesi günü saat 19.00'da çalışmalarımızı yapıyoruz ve 1 saat sürüyor. Kızlarımız toplam 12 antrenman yapacak. Kayıtlarımız şuan devam ediyor. Bu ilginin artarak devam edeceğini düşünüyoruz." - BURSA