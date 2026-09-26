Bordo mavili Dju ve Cabral millilerde gol attı, Melih Kabasakal ilk kez A Milli oldu - Son Dakika
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Bordo mavili Dju ve Cabral millilerde gol attı, Melih Kabasakal ilk kez A Milli oldu

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Bordo mavili Dju ve Cabral millilerde gol attı, Melih Kabasakal ilk kez A Milli oldu
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Trabzonsporlu Franculino Dju ve Sidny Lopes Cabral, milli maçlarda ülkelerinin formalarıyla gol attı. İlk kez A Milli Takım'a davet edilen Melih Kabasakal ise Türkiye'nin Fransa'ya 1-0 yenildiği maçta 88. dakikada oyuna girerek ilk kez A Milli formayı giydi.

TRABZONSPOR'un milli takımlarına giden oyuncuları ülkelerinin formalarıyla mücadele ederken, Franculino Dju ve Sidny Lopes Cabral attıkları gollerle öne çıktı. İlk kez A Milli Takım'a davet edilen Melih Kabasakal ise Fransa karşısında son dakikalarda oyuna girerek ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada ilk karşılaşmalar oynanırken, Trabzonspor'un milli takımlarına giden oyuncuları ülkelerinin formalarıyla mücadele etti. Bordo mavili futbolculardan Franculino Dju ve Sidny Lopes Cabral attıkları gollerle öne çıkarken, Melih Kabasakal da ikinci yarının son bölümünde süre aldı.

DJU MİLLİ TAKIMDA 2'NCİ GOLÜNÜ ATTI

Gine-Bissau'nun 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Tanzanya ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Franculino Dju, 33'üncü dakikada ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Gine-Bissau karşılaşmayı 2-0 kazanırken, 22 yaşındaki Trabzonsporlu futbolcu A Milli Takım kariyerindeki 2'nci golünü kaydetti.

CABRAL'DAN FRİKİKTEN GOL

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda Sidny Lopes Cabral ve Wagner Pina, Mali karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Mali'nin öne geçtiği mücadelede Cabral, kullandığı frikikte topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi. Cabral'ın golü puan için yeterli olmazken Yeşil Burun Adaları sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Pina ise karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

MELİH KABASAKAL İLK KEZ A MİLLİ OLDU

Kariyerinde ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Trabzonsporlu Melih Kabasakal, Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın 88'inci dakikasında İsmail Yüksek'in yerine oyuna girdi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu böylece kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını giydi. Trabzonspor'dan Aral Şimşir karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlarken, Samet Akaydin ve sonradan aday kadroya dahil edilen Mustafa Eskihellaç maç kadrosunda yer almadı.

SALAH 61 DAKİKA SAHADA KALDI

Mısır Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Angola ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mohamed Salah, 61 dakika sahada kaldı. Trabzonspor'un yıldız oyuncusu 61'inci dakikada yerini takım arkadaşına bıraktı.

SAVİC GALİBİYETLE BAŞLADI

Karadağ Milli Takımı formasını giyen Stefan Savic ise UEFA Uluslar Ligi'nde Güney Kıbrıs Rum Kesimi karşısında ilk 11'de görev yaptı. Karadağ mücadeleden 2-1 galip ayrılırken, deneyimli savunma oyuncusu 90 dakikada sahada kaldı.

Trabzonspor'dan milli takımlara davet edilen diğer oyuncular Ernest Muçi, Chibuike Nwaiwu ve Ali Habeşoğlu'nun da milli maç programları devam ediyor.

Kaynak: DHA
Milli TakımTürkiyeFransaFutbolSporSon Dakika

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