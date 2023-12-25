Bordospor, evinde Merinos\'a mağlup oldu

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu 13. hafta maçında evinde Gaziantep ekibi Merinos'u ağırlayan Bordospor, rakibine 3-1 mağlup oldu.

TVF Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubuna 13. hafta maçlarıyla devam edildi. Ahmet Aytar Spor Salonunda oynanan maçta Gaziantep ekibi Merinos'u konuk eden Bordospor, rakibine 3-1 yenilerek kötü gidişata dur diyemedi. Maça etkili başlayan konuk takım ilk seti 25-21 aldı. İkinci sette fark atan Gaziantep ekibi seti 25-16 yaptı ve durumu 2-0 yaptı. Mücadelenin 3. setini 25-20 kazanan Bordospor farkı 1'e indirse de mücadelenin 4. setini Merinos 25-19 aldı ve parkeden 3-1 galip ayrıldı.

10 puanla grubunda 10. sıraya gerileyen Bordospor, grubun 14. haftasında deplasmanda Peyman ile karşılaşacak. - ELAZIĞ