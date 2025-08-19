Bornova 1877, Boran Yılmaz\'ı Transfer Etti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki İzmir temsilcilerinden Bornova 1877 transferde Denizlispor'un genç orta saha oyuncusu Boran Yılmaz'a imza attırdı. 18 yaşındaki Boran, geçen sezon Denizlispor'un şampiyon U19 takımında forma giydi. Bornova 1877 yönetimi transferle ilgili, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında 2007 doğumlu orta saha Boran Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Denizlispor forması giyen oyuncumuz Boran Yılmaz'a formamız altında başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.