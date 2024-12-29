Bornova 1877, Forvet Murat Arslan ile Yollarını Ayırdı

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarıya Play-Off hedefiyle girecek Bornova 1877, kadrodan elediği forveti Murat Arslan ile yollarını resmen ayırdı. Sezonun ilk devresinde Bornova 1877'de 10 maçta 4 gol atan 26 yaşındaki futbolcu Bölgesel Amatör Lig ekibi Torbalıspor'la anlaştı. Bornova 1877'den yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Murat Arslan'ın Torbalıspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Murat'a kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. İzmir ekibinde diğer golcü Yasin Uzunoğlu da 3'üncü Lig'de mücadele eden Muğlaspor'a transfer olmuştu.