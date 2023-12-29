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Bornova 1877 Kaptanı Murat Çaydemir'e 4 kulüp talip - Son Dakika
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Bornova 1877 Kaptanı Murat Çaydemir'e 4 kulüp talip

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bornova 1877'nin kaptanı Murat Çaydemir'e Karşıyaka, Belediye Kütahyaspor, Yeni Mersin İdmanyurdu ve Orduspor 1967 kulüpleri talip oldu. Bornova yönetimi, bonservis ücretini 5 milyon TL olarak belirledi.

Bornova 1877 Kaptanı Murat Çaydemir\'e 4 kulüp talip
29.12.2023 - 11:08,
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İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı 24 puanla Play-Off hattında tamamlayan Bornova 1877'de kaptan Murat Çaydemir'e 4 kulüp talip oldu. Yeşil-beyazlı formayla çıktığı 12 maçta rakip fileleri 10 kez sarsan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Karşıyaka, Belediye Kütahyaspor, Yeni Mersin İdmanyurdu ve Orduspor 1967'nin ilgilendiği öğrenildi. Tecrübeli takım kaptanını bırakmak istemeyen Bornova yönetimi yıldız futbolcunun bonservis ücretini 5 milyon TL olarak belirledi. Grupta gol krallığı yarışında Kütahyaspor'dan Can Muhammet Vural'la zirveyi paylaşan Murat'ın sözleşmesi sezon sonu sona erecek.

Kaynak: DHA
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Türkiye Futbol Federasyonu, Belediye Kütahyaspor, Mersin İdmanyurdu, Karşıyaka, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bornova 1877 Kaptanı Murat Çaydemir'e 4 kulüp talip - Son Dakika
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