Bornova 1877, Sivas Dört Eylül Futbol'u tek golle mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Bornova 1877, Sivas Dört Eylül Futbol'u tek golle mağlup etti

Bornova 1877, Sivas Dört Eylül Futbol\'u tek golle mağlup etti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bornova 1877, evinde düşme hattındaki Sivas Dört Eylül Futbol'u 1-0 mağlup etti. Murat'ın attığı golle Bornova 1877 galibiyete ulaştı. Bu sonucun ardından Bornova 1877 puanını 31'e çıkardı ve Sivas Dört Eylül Futbol düşme potasından çıkamadı.

11.02.2024 16:06
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Bornova 1877, evinde düşme hattındaki Sivas Dört Eylül Futbol'u tek golle yenmesini bildi: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 82'nci dakikasında Murat attığı golle Bornova 1877'ye galibiyeti getiren isim oldu. İzmir ekibi bu sonucun ardından puanını 31'e çıkardı, Sivas ekibi ise 9 punda kalıp düşme potasından çıkamadı.

Kaynak: DHA

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