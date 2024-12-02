Bornova 1877, Zor Durumlarda Puan Kapatmaya Devam Ediyor

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bornova 1877, ilk golü kalesinde görüp geriye düştüğü son 3 karşılaşmadan 1'er puan çıkarmayı başardı. Deplasmanda 1-1 biten Kahramanmaraş maçında 90+2'nci dakikada Sabahattin'in penaltı golüyle beraberliği kurtaran yeşil-siyahlılar, iç sahadaki Silifke Belediyespor müsabakasında 90+1'inci dakikada Yılmaz Can'la 1-1'i yakaladı. Bornova temsilcisi son olarak Belediye Kütahyaspor'a konuk olduğu maçta ilk yarıyı 3-0 geride kapatıp, ikinci yarının başında Kerem'in atılmasıyla 10 kişi kalmasına rağmen 90+5'inci dakikada Yılmaz Can'ın golüyle 1 puanı kaptı: 3-3.

Bornova'da Kerem'in yanı sıra 90+8'de kırmızı kart gören Yasin de cezalı duruma düştü.