Bornova Karşıyaka, Ekonomik Nedenlerle Ligden Çekildi

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İZMİR'i Bornova Belediyesi ve Karşıyaka'nın iş birliğiyle 2021'den beri Türkiye Basketbol Ligi'nde temsil eden Bornova Belediyesi Karşıyaka, destek bulamayınca ligden çekildi. Kulüp, Basketbol Federasyonu'na gönderdiği yazıyla ligden çekildiğini duyurdu.

İzmir kulübünün ekonomik sorunları aşamadığı için çekilmesi üzerine TBL'ye İstanbul Ankaspor'un alındığı duyuruldu. Kulüpte geçen sezon forma giyen oyuncular alacaklarını tahsil edemedikleri için tepki açıklaması yayınlarken, Bornova ekibi ise şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2024-2025 sezonunda Bornova Belediye Karşıyaka Basketbol takımı olarak, lige katılım için gerekli evrakları tamamlayıp katılım payını yatırmamıza rağmen, takımımızın ismini taşıdığı kurum ve kuruluşlardan destek bulamamamız, ligde mücadele edebilecek gerekli bütçenin sağlanamaması ve salon tahsisi konusunda destek alamadığımızdan dolayı amacı genç basketbolcuları yetiştirmek ve basketbola yeni vizyon açmak isteyen kulübümüzün lige katılamayacağımızı üzülerek bilgilerinize arz ederiz."