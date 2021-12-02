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Bornova'da farkındalık maçı - Son Dakika

Bornova'da farkındalık maçı

02.12.2021 14:19

- Bornova'da farkındalık maçı Başkan İduğ, göz bandıyla sahada ter döktü Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve Bornova Belediyesi meclis üyeleri, Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak için sahaya çıktı.

- Bornova'da farkındalık maçı

Başkan İduğ, göz bandıyla sahada ter döktü

İZMİR - Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve Bornova Belediyesi meclis üyeleri, Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak için sahaya çıktı. Başkan iduğ ve meclis üyeleri, gözleri bantlı bir şekilde İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü ile futbol maçı yaptı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova Belediyesi Meclis Üyeleri ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak için Sesi Görenler Futbol Ligi şampiyonu olan İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü ile sahaya çıktı. Özellikle engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla oynanan futbol maçı Büyükpark'ta bulunan halı sahada gerçekleşirken, görme engellileri daha iyi anlamak adına Başkan İduğ ve meclis üyeleri, gözlerine siyah göz bandı takarak sahada ter döktü. Başkan İduğ, maç öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamalarda, farkındalığın önemine dikkat çekerken, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"Bu farkındalığın tüm Türkiye'de fark edilmesini arzu ediyoruz"

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bu konuda farkındalık oluşturan Bornova Belediyesi meclis üyelerine ve bize destek veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Biz bunun bir engel olmadığını ortaya koymak için bir aradayız. Bu farkındalığın tüm Türkiye'de fark edilmesini arzu ediyoruz. Biz 83 milyon birlikte yaşıyoruz, birlikte yapmamız gereken çok daha fazla çalışma var. Tüm arkadaşlarımız gözünde bantla oynayacak ve onların yaşadığını hepimiz daha iyi fark etmiş olacağız. Amacımız bu" dedi.

İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü Kaptanı Hasan Şatay ise, "Biz bu sene İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü olarak Türkiye Sesi Görenler Liginde şampiyon olduk. ve gerçekten de büyük bir mücadele verdik. Ardından böyle güzel bir davete icap etmemek olmazdı. Teşekkür ediyoruz. Görme engelli olmak maskeyi takmakla bitmiyor, çünkü maskeyi takan bir gören burada çaresiz hissedebilir, zorluk yaşayabilir. Alışmaları gerekiyor, uzun vade bu maskeyi takmaları gerekiyor. Bununla yaşamayı öğrenmeleri gerekir. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunlar daha iyi anlaşılacak ve birlikte daha güzel işler yapacağız" açıklamasında bulundu.

"Farkındalığı fark etmek lazım"

Maçın ardından, gözleri kapalı bir şekilde oynadığı oyun ile ilgili hissettiklerine değinen Başkan İduğ, "Onların yaşadıklarını sahada yaşadığımızda en çok hissettiğim şey empati yapmak oldu. Empati yaptığınızda onların yaşamlarının çok zor olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Yaşadıkları zorlukları kolaylaştırmak için o yaşantını içine girmek lazım. Bugün biz onu yaptık. Başka alanlarda da aynı şekilde yanlarında olacağız. Bütün hedefimiz, tüm engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak üzere olacak. Ne kadar fark edersek o kadar yardımcı oluruz. Bugün onlarla birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Farkındalığı fark etmek lazım" diye konuştu.

Bornova'da farkındalık maçı
Bornova'da farkındalık maçı
Bornova'da farkındalık maçı
Bornova'da farkındalık maçı
Bornova'da farkındalık maçı

Dünya Engelliler Günü, Bornova Belediyesi, Mustafa İduğ, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bornova'da farkındalık maçı - Son Dakika Spor


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