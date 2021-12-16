Borussia Dortmund 3 puanı 3 golle aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund sahasına Greuther Fürth'u 3-0 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 16. haftasında Signal Iduna Park'ta ligde son sırada bulunan Greuther Fürth'u konuk etti.

Ev sahibi ekip 33. dakikada Erling Haaland'ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund, 82. dakikada Haaland ve 89. dakikada Donyell Malen ile 2 gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 34'e çıkararak lider Bayern Münih'in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Greuther Fürth ise 4 puanla 18. ve son sırada bulunuyor.

Günün diğer karşılaşmalarında Eintracht Frankfurt deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 3-2 mağlup ederken, Bayer Leverkusen sahasında Hoffenheim ile 2-2, Union Berlin sahasında Freiburg ile 0-0 ve Augsburg sahasında Leipzig ile 1-1 berabere kaldı.