Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda etti

Beşiktaş'ta kötü gidiş durdurulamıyor. Siyah-beyazlılar, Borussia Dortmund'a 5 golle mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda etti.
Karşılaşma boyunca oyuna ağırlığını koyamayan Beşiktaş, 29. dakikada Malen'in attığı golle geriye düştü. 43. dakikada Welinton'un kırmızı kart görmesiyle iyice dağılan ekibimiz, Brezilyalı savunmacının sebep olduğu penaltı sonucunda 45+2. dakikada Reus'un ayağından ağlarında 2. golü gördü. İkinci yarıya da etkili başlayan Dortmund, 53. dakikada Reus, 68. ve 81. dakikada Haaland'ın golleriyle karşılaşmayı 5-0 kazandı.
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