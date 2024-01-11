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Borussia Dortmund, Jadon Sancho'yu kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika
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Borussia Dortmund, Jadon Sancho'yu kiralık olarak kadrosuna kattı

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Manchester United'da forma giyen eski futbolcusu Jadon Sancho'yu 2021-2022 sezonunda kiralık olarak transfer etti. Sancho, daha önce de Dortmund forması giymiş olup, takıma yardımcı olmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

Borussia Dortmund, Jadon Sancho\'yu kiralık olarak kadrosuna kattı
11.01.2024 - 15:54,  Güncelleme: 15:58
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Borussia Dortmund, Manchester United'da forma giyen eski futbolcusu Jadon Sancho'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, 2021-2022 sezonunda Manchester United'a transfer olan 23 yaşındaki eski futbolcusu Jadon Sancho'yu kiralık olarak tekrar renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiliz oyuncunun 30 Haziran'a kadar kiralandığı duyuruldu. Daha önce de Dortmund forması giyen Sancho ise eve dönüyormuş gibi hissettiğini ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda takıma yardımcı olmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

Jadon Sancho, 2017 ile 2021 yılları arasında Borussia Dortmund ile toplam 137 maçta 50 gol, 64 asiste imza attı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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