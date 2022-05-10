Borussia Dortmund, Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Borussia Dortmund, Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattı

10.05.2022 19:59
Borussia Dortmund, Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattı

Almanya ekibi Borussia Dortmund, Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland'ın yerini Karim Adeyemi ile doldurdu.

Almanya ekibi Borussia Dortmund, Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland'ın yerini Karim Adeyemi ile doldurdu.

Borussia Dortmund Kulübü, Avusturya'nın Salzburg takımından 20 yaşındaki Alman forvet Adeyemi'nin transfer edildiğini açıkladı.

Sağlık kontrolünden geçen Adeyemi ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Adeyemi, bu sezon 42 maça çıktığı Salzburg'da 23 gol kaydetti.

YORUMLAR
500
Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini dakikalar sonra doldurdu! Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini dakikalar sonra doldurdu! Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar

Borussia Dortmund, Erling Haaland, Manchester, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Borussia Dortmund, Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattı - Son Dakika


Son Dakika
19:36 İsrail'den Türkiye'ye gelmek için kalkış yapacak uçaktaki yolculara "kaza yapan uçak" fotoğrafları gönderildi!
19:28 Gece müzik yayın saati 00.00'dan 01.00'e kadar uzatıldı!
19:19 Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı! İkili ticarette yeni hedef belirlendi
19:09 Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini dakikalar sonra doldurdu! Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı
18:35 Turizm sektörünün tecrübeli ismi Ali Kızıldağ yeni sezondan umutlu: Krizlere bağışıklık kazandık
17:47 Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar
17:32 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
17:13 "Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ünlü ilişki terapistinden yardım istedi
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 20:05:18. #1.11#
SON DAKİKA: Borussia Dortmund, Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement