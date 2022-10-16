Bundesliga 'nın 10. haftasında Alte Försterei Stadı'nda Borussia Dortmund'u konuk eden Union Berlin 8. ve 21. dakikalarda Janik Haberer ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Union Berlin liderliğini sürdürdü - Son Dakika

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