Boş kaleye gol atamadı

Belçika Ligi'nde oynanan Antwerp – Standard Liege karşılaşmasında kaçan bir gol pozisyonu futbolseverleri şaşkına çevirdi. Net fırsatın değerlendirilememesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

BOŞ KALEYE GOL ATAMADI

Karşılaşmada oluşan pozisyonda oyuncunun önünde neredeyse boş bir kale bulunmasına rağmen topu ağlarla buluşturamaması dikkat çekti. Tribünlerde ve ekran başında maçı izleyenler bu pozisyon karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kaçan gol pozisyonu kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Futbolseverler pozisyon için "Saç baş yolduracak cinsten" yorumları yaparken görüntüler çok sayıda paylaşım aldı.

İşte o anlar: