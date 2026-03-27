Bosna Hersek için Dünya Kupası umutları bitti derken Dzeko sahneye çıktı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Bosna Hersek, Galler'i penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek finale yükseldi.

NEFES KESEN MÜCADELE

Cardiff City Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona erdi. Galler'in golünü Daniel James kaydederken, Bosna Hersek'e beraberliği getiren isim Edin Dzeko oldu.

PENALTILARDA GÜLEN BOSNA

Büyük heyecana sahne olan mücadelede penaltı atışlarında hata yapmayan Bosna Hersek, rakibini 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bosna Hersek, play-off finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 31 Mart'ta oynanacak.