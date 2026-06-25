Bosna Hersek, Katar'ı 3-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bosna Hersek, Katar'ı 3-1 Yendi

25.06.2026 00:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek, Dünya Kupası'nda Katar'ı 3-1 yenerek son 32 turu için şansını sürdürdü.

Stat: Seattle

Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Martinez, Tulio Moreno (Venezuela)

Bosna Hersek: Vasilj, Radeljic, Katic (Dk. 64 Hadzikadunic), Malic (Dk. 46 Memic), Kolasinac, Bajraktarevic, Sunjic (Dk. 46 Tahirovic), Basic, Alajbegovic (Dk. 82 Burnic), Demirovic, Dzeko (Dk. 64 Mahmic)

Katar: Abunada, Miguel, Khoukhi, Laye, Al Brake, Gaber (Dk. 46 Hatem), Fathi, Boudiaf (Dk. 72 Almoez Ali), Junior (Dk. 79 Alaaeldin), Al Haydos (Dk. 55 Al Ganehi), Afif

Goller: Dk. 29 Alajbegovic, Dk. 34 Al Brake (kendi kalesine), Dk. 80 Mahmic (Bosna Hersek), Dk. 42 Al Haydos (Katar)

Sarı kart: Dk. 82 Mahmic (Bosna Hersek)

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Katar'ı 3-1 yenen Bosna Hersek, B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak son 32 turu şansını sürdürdü.

29. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Alajbegovic'in sert şutunda, meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

34. dakikada sol taraftan gelişen Bosna Hersek atağında, ceza alanına yapılan ortayı Dzeko içeri çıkarmak istedi. Bu futbolcunun vuruşunda Al Brake'ye çarpan top ağlara gitti: 2-0.

42. dakikada Miguel'in sağ taraftan ceza alanına gönderdiği topu Junior altıpas üzerine çıkardı. Al Haydos, savunmadan önce davranarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

45+3. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Miguel'in şutunda top yan direkten döndü.

80. dakikada Demirovic'in sol taraftan ceza alanına çıkardığı topu Katar savunması uzaklaştırmayınca oluşan karambolde meşin yuvarlağı Mahmic ağlara göndererek skoru 3-1 yaptı.

Bosna Hersek, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Alajbegovic tarihe geçti

Bosna Hersek'in 18 yaşındaki yıldızı Kerim Alajbegovic, detaylı verilerin tutulmaya başlandığı 1966 yılından bu yana bir Dünya Kupası maçında ceza sahası dışından gol atan en genç oyuncu oldu.

Rekor, daha önce 19 yaş 207 günle Fransız futbolcu Kylian Mbappe'ye aitti.

İsviçre lider olarak son 32 turunda

B Grubu'nda 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan toplayan teknik direktör Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre, lider olarak son 32 turuna adını yazdırdı. İsviçre, E, F, G, I veya J gruplarından birinin üçüncüsüyle karşılaşacak.

Ev sahibi ülkelerden Kanada, 4 puanla grubu ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda eleme turlarına kaldı. Kanada, A Grubu'nu ikinci sırada bitiren takımla eşleşecek.

Grup maçlarını 4 puan ve averajla üçüncü sırada bitiren Bosna Hersek ise son 32 turuna kalan en iyi 8 üçüncü takımdan biri olabilmek için diğer maçları bekleyecek.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda puan alan Katar ise son sırada kalarak turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA

Futbol, Katar, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bosna Hersek, Katar'ı 3-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam gibi zincirleme kaza Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi zincirleme kaza! Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi
Trump’a İran şoku ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı Trump'a İran şoku! ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı
Peru’da seçim krizi Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı Peru'da seçim krizi! Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı
Almanya’da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu Almanya'da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu
ABD, Tel Aviv’deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı ABD, Tel Aviv'deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı
İşte Dünya Kupası bu Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler İşte Dünya Kupası bu! Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler
25 kilo birden verdi Ali Poyrazoğlu’nu görenler tanıyamıyor 25 kilo birden verdi! Ali Poyrazoğlu'nu görenler tanıyamıyor
Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı Verdiği pozlar olay oldu Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı! Verdiği pozlar olay oldu

23:59
Edin Dzekolu Bosna Hersek en iyi üçüncülere girebilmek için istediği skoru aldı
Edin Dzekolu Bosna Hersek en iyi üçüncülere girebilmek için istediği skoru aldı
23:56
İsviçre, Kanada’yı yenerek liderliği kaptı
İsviçre, Kanada'yı yenerek liderliği kaptı
23:53
Trump: KAAN’da Ankara’nın istediği olacak
Trump: KAAN'da Ankara'nın istediği olacak
23:30
Son noktayı koydu Mourinho’dan Arda Güler kararı
Son noktayı koydu! Mourinho'dan Arda Güler kararı
21:55
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
21:39
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
21:38
5 yaşındaki Hamza’nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
21:37
Polislerin beklediği yasa, Meclis’ten geçti
Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 00:42:02. #7.12#
SON DAKİKA: Bosna Hersek, Katar'ı 3-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.