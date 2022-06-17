Açıklamada görüşlerine yer verilen Bekir, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri için az bir zamanın kaldığını dile getirip, "Yapılacak çok iş var. Önümüzdeki dönemde en iyisini yapmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Bosna Hersek Milli Basketbol Takımı, başantrenör Aziz Bekir'le anlaştı - Son Dakika

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