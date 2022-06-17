Bosna Hersek Milli Basketbol Takımı, başantrenör Aziz Bekir'le anlaştı - Son Dakika
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Bosna Hersek Milli Basketbol Takımı, başantrenör Aziz Bekir'le anlaştı

17.06.2022 11:59
Bosna Hersek Milli Basketbol Takımı, başantrenör Aziz Bekir'le anlaştı

Bosna Hersek Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Aziz Bekir oldu.

Bosna Hersek Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Aziz Bekir oldu.

Ülke federasyonundan yapılan açıklamada, erkek basketbol takımının başına başantrenör Aziz Bekir'in getirildiği duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bekir, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri için az bir zamanın kaldığını dile getirip, "Yapılacak çok iş var. Önümüzdeki dönemde en iyisini yapmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta Türkiye'ye yerleşen Bekir, PTT ile Ülkerspor formaları giyerken, Darüşşafaka, Royal Halı Gaziantep, Torku Konyaspor ve Uşak Sportif takımlarını çalıştırdı.

Bekir, A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Bogdan Tanjevic'in de yardımcılığını üstlenmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bosna Hersek Milli Basketbol Takımı, başantrenör Aziz Bekir'le anlaştı - Son Dakika

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