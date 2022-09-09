Bosphorus Cup'ın Can Yalman Tasarımı Kupası yeni sahibi için geri sayımda - Son Dakika
Üye Girişi

Bosphorus Cup'ın Can Yalman Tasarımı Kupası yeni sahibi için geri sayımda

09.09.2022 14:14
Bosphorus Cup'ın Can Yalman Tasarımı Kupası yeni sahibi için geri sayımda

'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla 22-25 Eylül tarihlerinde 21. kez İstanbul'da düzenlenecek Bosphorus Cup kupası, yeni sahibini bekliyor. 2002 yılından bu yana kazanan ekibe verilen 7 kilogram ağırlığındaki gümüş-kristal kupa, çok sayıda uluslararası ödülü olan Türk tasarımcı Can Yalman tarafından yapıldı.

Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup, 21. kez İstanbul'da düzenleniyor. 22-25 Eylül tarihlerinde Miles&Smiles, Jumbo ve All - Accor Live Limitless ana sponsorluğunda, Tersane İstanbul ev sahipliğinde 'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla düzenlenecek organizasyonun kupası, estetik ve sofistike tasarımıyla göz kamaştırıyor. 2002 yılından bu yana kazanan ekibe verilen 7 kilogram ağırlığındaki kristal-gümüş kupa, çok sayıda uluslararası ödülü olan Türk tasarımcı Can Yalman tarafından tasarlandı. Kapalıçarşı'da gümüş ve kristal malzemelerle üretilen sanat eseri niteliğindeki kupa, Bosphorus Cup DNA'sını ortaya koyan orijinal tasarımıyla öne çıkıyor.

Bosphorus Cup'ın Can Yalman Tasarımı Kupası yeni sahibi için geri sayımda

GÜMÜŞ KUPA EVİNE GERİ DÖNECEK

Geçtiğimiz yıl boyunca Asteriks ekibinde kalan kupa, her sene genel klasman birincisine veriliyor ve bir sene boyunca kazanan ekipte kalıyor. Bu yıl 22-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 21. Bosphorus Cup öncesi kupa devir teslim töreni 19 Eylül Pazartesi günü Tersane İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Düzenlenecek törende son şampiyon Asteriks ekibi, kupayı organizasyona teslim edecek. 10 ülkeden toplam 100 yelkenlinin yarışacağı 21. Bosphorus Cup'ı genel klasmanda birinci bitiren ekip, 1 yıl boyunca kupanın yeni sahibi olacak.

Bosphorus Cup'ın Can Yalman Tasarımı Kupası yeni sahibi için geri sayımda

ORHAN GORBON: TÜM HALKIMIZI GÖRSEL ŞÖLENE DAVET EDİYORUZ

Bosphorus Cup'ın dünyanın en önemli yelken yarışları arasında olduğunu ifade eden organizasyon kurucusu Orhan Gorbon, "Bu yarışı 21 senedir büyük bir görsel şölen eşliğinde İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında sürdürüyor olmaktan gurur duyuyoruz. Bosphorus Cup, bir yarıştan daha fazlasıdır ve Türkiye'nin markasıdır. Bu organizasyon hem Türkiye hem de İstanbul'un dünyaya tanıtılmasında önemli bir misyon da yüklendi. Tüm halkımızı bu görsel şöleni yerinden izlemeleri için davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bosphorus Cup'ın Can Yalman Tasarımı Kupası yeni sahibi için geri sayımda - Son Dakika


Son Dakika
15:23 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de yasama, yürütme, yargı yok, demokrasi askıda
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert sözler: Yanlış adımlar atmaya devam ediyorlar
14:45 Galatasaray, Icardi'nin maaşı hakkında yaptığı paylaşımı kaldırdı! Kafası karışan taraftar tepki gösterdi
14:35 İngiltere Kraliçe'sinin ölümünü alkollü içecekle kutladı! Arjantinli sunucuya tepki yağıyor
14:20 AK Parti'den çoğunluğa yönelik seçim şarkısı! Parti kurmayları ezici bir başarı istiyor
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine gidecek: Programım el verirse katılmayı düşünüyorum
13:47 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere Premier Lig'de futbola 1 hafta ara verildi
13:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e yapacağı teklifi açıkladı: Rus tahılının da gemilerle dağıtılmasını özellikle isteyeceğim
13:04 Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül'den gündem olacak çıkış: Muhalefet için en doğru aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur
13:02 Bahar Candan'ın ablası Nihal'le olan paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından uyarı geldi: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 15:32:50. #1.13#
SON DAKİKA: Bosphorus Cup'ın Can Yalman Tasarımı Kupası yeni sahibi için geri sayımda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement