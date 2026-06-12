Boston, 2026 Dünya Kupası'na Ev Sahibi Oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD'deki ev sahibi şehirlerinden Boston, çeyrek final karşılaşması dahil toplam 7 maça ev sahipliği yapacak.

1630 yılında kurulan Boston, Amerikan tarihinin şekillendiği şehirlerin başında geliyor. Bağımsızlık mücadelesinin önemli olaylarına sahne olan kent, günümüzde eğitim, sağlık, biyoteknoloji, finans ve teknoloji alanlarında ABD'nin önde gelen merkezleri arasında yer alıyor. Harvard Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve onlarca yükseköğretim kurumuna ev sahipliği yapan şehir, genç nüfusu ve yenilikçi yapısıyla dikkati çekiyor.

Dünya Kupası maçları, Boston şehir merkezinin yaklaşık 35 kilometre güneyindeki Foxborough kasabasında bulunan Gillette Stadı'nda oynanacak. Turnuva boyunca 7 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak tesis, çeyrek final mücadelelerinden birine de sahne olacak.

Futbolun Amerika'daki ilk adreslerinden biri

Boston'ın futbol geçmişi, 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanıyor. Tarihçiler tarafından İngiltere dışındaki ilk futbol kulübü olarak kabul edilen Oneida Football Club, 1860'lı yıllarda kentte faaliyet gösterdi ve bölgedeki futbol kültürünün temelini attı.

Göçmen toplulukların etkisiyle futbolun hızla yayıldığı şehir, günümüzde ABD'nin en büyük oyuncu havuzlarından birine sahip. Massachusetts eyaleti, yaklaşık 250 bin kayıtlı futbolcuyla Kaliforniya'nın ardından ülkede ikinci sırada bulunuyor.

Boston daha önce 1994 FIFA Dünya Kupası ile 1999 ve 2003 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı. Diego Maradona'nın Arjantin formasıyla Nijerya karşısında sahaya çıktığı 1994 Dünya Kupası maçları da kentin futbol hafızasında önemli yer tutuyor.

Tarih ve kültürün iç içe geçtiği şehir

Dünya Kupası için bölgeye gelecek taraftarları, ABD tarihinin en önemli noktalarından bazıları karşılayacak. Şehrin simgelerinden Özgürlük Yolu (Freedom Trail), ziyaretçileri Amerikan Devrimi'nin izlerini taşıyan tarihi mekanlar arasında bir yolculuğa çıkarıyor.

Boston Limanı, Bunker Hill Anıtı ve Paul Revere'nin tarihi rotası şehrin geçmişine ışık tutarken, Harvard Üniversitesi kampüsü, MIT, Güzel Sanatlar Müzesi (MFA) ve Boston Senfoni Orkestrası kültür meraklılarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Charles Nehri kıyıları, Beacon Hill'in tarihi sokakları, Back Bay bölgesinin mimarisi ve son yıllarda gelişen Seaport bölgesi de ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor.

Taraftar bölgeleri ve ulaşım ağı

Dünya Kupası süresince şehir genelinde taraftar etkinlikleri düzenlenmesi planlanıyor.

Maç günlerinde Gillette Stadı'na ulaşım için Boston'un tarihi metro sistemi "T", şehir içi ulaşımın temel unsurlarından biri olurken, South Station'dan Foxboro istasyonuna sefer yapan özel etkinlik trenlerinin turnuva boyunca yoğun şekilde kullanılması öngörülüyor.

Şampiyonlar şehri

"Şampiyonlar Şehri" olarak anılan Boston, ABD spor tarihinin en başarılı merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kent; Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) New England Patriots, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, Ulusal Hokey Ligi'nde (NHL) Boston Bruins ve Amerikan Beyzbol Ligi'nde (MLB) Boston Red Sox gibi köklü kulüplere ev sahipliği yapıyor.

Boston Maratonu da dünyanın en prestijli atletizm organizasyonlarından biri olarak her yıl binlerce sporcuyu ve izleyiciyi ağırlıyor.

Bölgenin profesyonel futboldaki en önemli temsilcisi New England Revolution, MLS'te mücadele ediyor. Gillette Stadı'nı kullanan kulüp, sadık taraftar kitlesi ve gelişen altyapı sistemiyle ABD futbolunun önemli ekiplerinden biri olarak gösteriliyor.