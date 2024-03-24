Boston Celtics, Chicago Bulls'u mağlup etti

Vezirköprü'de Sporcularla İftar Programı Düzenlendi

Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sporcularla İftar Programı'nda, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, sporcularla bir araya geldi. Kaymakam Kaya, gençlerin ve sporcuların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, başarılar diledi ve ailelere teşekkür etti. İftar programına, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin, antrenörler ve sporcular katıldı.