Boston Celtics, Chicago Bulls'u mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Boston Celtics, Chicago Bulls'u mağlup etti

NBA'de Boston Celtics, milli oyuncu Onuralp Bitim'in forma giydiği Chicago Bulls'u 124-113 yenerek üst üste 9. galibiyetini aldı. Jayson Tatum 26, Sam Hauser ve Al Horford 23'er sayıyla oynadı. Bulls'ta DeMar DeRozan 28, Alex Caruso, Nikola Vucevic ve Ayo Dosunmu 14'er sayı kaydetti. Onuralp Bitim ise 2 sayı ve 1 asistle mücadeleyi tamamladı.

24.03.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, milli oyuncu Onuralp Bitim'in forma giydiği Chicago Bulls'u 124-113 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Play-off'ları önceden garantileyen Doğu Konferansı lideri Celtics, Bulls'u mağlup ederek üst üste 9, bu sezon 57. galibiyetini aldı.

Konuk takım Celtics'te Jayson Tatum 26, Sam Hauser ve Al Horford 23'er sayı kaydetti.

Sezonun 37. mağlubiyetini yaşayan Bulls'ta DeMar DeRozan 28, Alex Caruso, Nikola Vucevic ve Ayo Dosunmu 14'er sayıyla oynadı. Onuralp Bitim ise yaklaşık 7 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 sayı ve 1 asistle tamamladı.

Rockets'tan arka arkaya 8. galibiyet

Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren Houston Rockets, sahasında Utah Jazz'ı 28 sayı farkla 147-119 mağlup etti.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kaldığı Rockets'ta Jalen Green 41 ve Fred VanVleet 34 sayı üreterek art arda 8 olmak üzere sezonun 35. galibiyetine katkı sağladı.

Peş peşe 5, sezonun 42. mağlubiyetini yaşayan Jazz'da John Collins 25 ve Collin Sexton 20 sayı attı. Jazz'da milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise karşılaşmada forma giymedi.

Sonuçlar

New York Knicks- Brooklyn Nets: 105-93

Orlando Magic- Sacramento Kings: 107-109

Atlanta Hawks- Charlotte Hornets: 132-91

Washington Wizards- Toronto Raptors: 112-109

San Antonio Spurs- Phoenix Suns: 106-131

Houston Rockets-Utah Jazz: 147-119

Chicago Bulls-Boston Celtics: 113-124

Portland Trail Blazers- Denver Nuggets: 111-114

Kaynak: AA

Boston Celtics, Chicago Bulls, Onuralp Bitim, NBA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Boston Celtics, Chicago Bulls'u mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kayserispor'un İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini ameliyat oldu
    10:47 Kayserispor'un İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini ameliyat oldu

    Kayserispor'un İranlı oyuncusu Majid Hosseini, sol ayak bileği iç yan bağlarında kısmi yaralanma tanısıyla ameliyat edildi. Hosseini'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı ve ligde kalan son 8 haftada 3-4 maç kaçıracağı öğrenildi.

  • Bozüyük Belediye Başkanı Güneş Spor Kulübü'nü ziyaret etti
    10:34 Bozüyük Belediye Başkanı Güneş Spor Kulübü'nü ziyaret etti

    Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Güneş Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, kulüp üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, ziyarette yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi ve dernek üyelerinin taleplerini dinledi.

  • Ceyhan Belediyesi Gençlere Sentetik Halı Sahalarını Açtı
    10:34 Ceyhan Belediyesi Gençlere Sentetik Halı Sahalarını Açtı

    Ceyhan Belediyesi, gençlerin spor yapmasını teşvik etmek amacıyla iki ayrı sentetik halı sahayı hizmete açtı. Belediye Başkanı Hülya Erdem, sağlıklı yaşam için sporun önemine vurgu yaparak, Ceyhan halkının spor yapabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

  • Vezirköprü'de Sporcularla İftar Programı Düzenlendi
    10:25 Vezirköprü'de Sporcularla İftar Programı Düzenlendi

    Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sporcularla İftar Programı'nda, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, sporcularla bir araya geldi. Kaymakam Kaya, gençlerin ve sporcuların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, başarılar diledi ve ailelere teşekkür etti. İftar programına, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin, antrenörler ve sporcular katıldı.

  • Down sendromlu sporcu Selin Naz Özcan dünya şampiyonu oldu
    10:19 Down sendromlu sporcu Selin Naz Özcan dünya şampiyonu oldu

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Trisome Oyunları'nda cimnastik branşında dünya şampiyonu olan Selin Naz Özcan'ı tebrik etti. Özcan, Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Bakan Göktaş, Özcan'ı havalimanında karşılayarak başarılarının devamını diledi.

  • Galatasaray, milli arada Antalya'da kampa girecek
    09:49 Galatasaray, milli arada Antalya'da kampa girecek

    Galatasaray Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya'da kamp yapacak. Lider tamamlayan sarı-kırmızılılar, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

  • Depremin izlerini sporla aşan afetzede gençler, Türkiye Şampiyonu olmayı başardı
    09:15 Depremin izlerini sporla aşan afetzede gençler, Türkiye Şampiyonu olmayı başardı

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Berat Musab Tümay ve Hüseyin Öztürk, depremin ardından antrenmanlarına ara vermeden devam ederek Alpagut sporunda Türkiye şampiyonu olmayı başardılar. Hatay'da yaşanan büyük depreme rağmen genç sporcular, spora olan tutkularıyla ayakta kalmayı başardılar ve Alpagut Türkiye Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyerek Türkiye Şampiyonu oldular.

  • Hataylı gençler depreme rağmen Türkiye şampiyonu oldu
    09:14 Hataylı gençler depreme rağmen Türkiye şampiyonu oldu

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Berat Musab Tümay ve Hüseyin Öztürk, depremin ardından antrenmanlarına ara vermeden devam ederek Alpagut sporunda Türkiye şampiyonu olmayı başardılar. Hatay'da yaşanan büyük depreme rağmen genç sporcular, Alpagut Türkiye Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergiledi.

  • Yüksekova'da gençlerin iftar sonrası durağı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü
    02:51 Yüksekova'da gençlerin iftar sonrası durağı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iftar sonrası gençler, stres atmak için İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne akın ediyor. Spor salonları, farklı spor dallarında hizmet vererek vatandaşlara hizmet sunuyor. Gençlerin okey masalarında değil, spor sahalarında vakit geçirmesi hedefleniyor.

  • Yüksekova'da Gençler İftar Sonrası Spor Yapıyor
    01:59 Yüksekova'da Gençler İftar Sonrası Spor Yapıyor

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iftar sonrası gençler, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde spor yaparak stres atıyor. Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor salonları, farklı spor dallarında hizmet veriyor ve gençlerin uğrak noktası haline geliyor.

  • Türkiye'nin En Genç Satranç Ustasından Başkan Aktaş'a Ziyaret
    01:31 Türkiye'nin En Genç Satranç Ustasından Başkan Aktaş'a Ziyaret

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'nin satrançta en genç büyük ustası olan 15 yaşındaki Ediz Gürel'i makamında ağırladı. Ediz Gürel, başarılarıyla gurur duydukları Bursa'nın evladı olduğunu söyleyen Başkan Aktaş tarafından övgüyle karşılandı. Ziyarette genç sporcuyla geleceğe dair hedefler konuşuldu ve Başkan Aktaş tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.


10:28 Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
09:51 Rusya’daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş
08:38 Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna’yı savaş uçaklarıyla vurdu Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna'yı savaş uçaklarıyla vurdu
07:58 Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
23:49 THY 10 yıl aradan sonra Libya seferlerine başlıyor THY 10 yıl aradan sonra Libya seferlerine başlıyor
09:04 Fatma Şahin’den Gaziantep’e yeni proje Barcelona ve Tokyo’ya gidenler gelecek Fatma Şahin'den Gaziantep'e yeni proje! Barcelona ve Tokyo'ya gidenler gelecek
08:26 6 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 6 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon
07:51 Brezilya’da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu: 12 ölü Brezilya'da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu: 12 ölü
00:10 Papua Yeni Gine’de 7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Papua Yeni Gine'de 7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
23:44 Gökhan Zan’ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı Gökhan Zan'ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı
23:16 Erkan Baş neden adaylıktan çektiklerini açıkladı, Gökhan Zan yayına bağlanıp yanıt verdi Erkan Baş neden adaylıktan çektiklerini açıkladı, Gökhan Zan yayına bağlanıp yanıt verdi
22:17 Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti
21:53 Kızılay yöneticisi Arif Koç, Karabük Üniversitesi’ndeki kız öğrencileri hedef aldığı paylaşım sonrası görevden alındı Kızılay yöneticisi Arif Koç, Karabük Üniversitesi'ndeki kız öğrencileri hedef aldığı paylaşım sonrası görevden alındı
21:49 İspanya’da Telegram’ın kullanımı askıya alındı İspanya'da Telegram'ın kullanımı askıya alındı
20:50 ABD askerleri PKK’yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı ABD askerleri PKK'yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 10:43:48. #1.13#
SON DAKİKA: Boston Celtics, Chicago Bulls'u mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement