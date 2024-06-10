Boston Celtics, Dallas Mavericks'i 105-98 yenerek 2-0 öne geçti - Son Dakika
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Spor

Boston Celtics, Dallas Mavericks'i 105-98 yenerek 2-0 öne geçti

Boston Celtics, Dallas Mavericks\'i 105-98 yenerek 2-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisi ikinci maçında Boston Celtics, Dallas Mavericks'i 105-98 yenerek 2-0 öne geçti. Celtics'te Jrue Holiday 26 sayı ve 11 ribauntla ön plana çıktı. Luka Doncic'in triple-double'lık performansı Mavericks için yeterli olmadı. Celtics, 16 yıl sonra şampiyonluğa çok yakın.

10.06.2024 10:57
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisi ikinci maçında Boston Celtics, Dallas Mavericks'i 105-98 yenerek 2-0 öne geçti.

Boston'da TD Garden'da oynanan maçın ilk periyodunu 28-25 geride kapatan Celtics, soyunma odasına 54-51 üstün gitti. Üçüncü çeyreği 9 sayı farkla (83-74) önde tamamlayan Celtics, maçı da 105-98 kazanarak seride 2-0'lık üstünlük sağladı.

Ev sahibi avantajını iyi kullanan ve ilk iki maçı kazanan Celtics'te bu karşılaşmada Jrue Holiday 26 sayı ve 11 ribauntla ön plana çıktı. Jaylen Brown'un 21, Jayson Tatum ve Derrick White de 18'er sayıyla galibiyete katkı verdi. Celtics'in yıldız oyuncusu Tatum, 18 sayının yanında 12 asist ve 9 ribauntla oynadı.

Mavericks'te ise Luka Doncic'in "triple-double"lık performansı galibiyet için yeterli olmadı. Yıldız oyuncu 32 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle maçı tamamladı.

Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın NBA şampiyonu olacağı serinin 3. ve 4. maçları Dallas'ta oynanacak. Serinin 3. maçı 13 Haziran Perşembe günü TSİ 03.30'da American Airlines Center'da yapılacak.

Celtics 16 yıl sonra zafere yakın

NBA'in Los Angeles Lakers'la en fazla şampiyonluk yaşayan takımı olan Boston Celtics, 16 yıl sonra zafere çok yakın bulunuyor.

Son şampiyonluğunu 2008'de elde eden Celtics, 2010 ve 2022'de ise final oynamıştı. Celtics, final serisinde 2 galibiyet daha alması halinde 18. şampiyonluğunu ilan edecek ve NBA'de en fazla şampiyonluk alan takım ünvanın tek başına sahibi olacak.

Dallas Mavericks ise 2011'de yaşadığı şampiyonluktan sonra ilk kez final oynuyor. Seride 2-0 geride olan Mavericks, Doncic'in önderliğinde geri dönüşe imza atarak tarihinin 2. şampiyonluğuna imza atmaya çalışacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Boston Celtics, Dallas Mavericks'i 105-98 yenerek 2-0 öne geçti - Son Dakika

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